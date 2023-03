Romero anuncia que el próximo Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Retorno entre críticas del PP a su gestión

LOGROÑO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, Raquel Romero, ha anunciado que el próximo Consejo de Gobierno aprobará el Plan de Retorno. Un anuncio, que ha venido precedido por las críticas de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Begoña Martínez Arregui, a la gestión de la Consejería que dirige Romero.

Ha sido al inicio del pleno del Parlamento regional, en el turno de preguntas al Ejecutivo riojano, en este caso cuestionada por Martínez Arregui de si había tenido tiempo la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 de elaborar el Plan de Retorno anunciado por la consejera en febrero de 2020.

La parlamentaria del PP ha señalado que "a día de hoy no conocemos el Plan, salvo que se lo haya contado sus íntimos en torno a una mesa de canapés". A continuación, ha criticado que de los 300.000 euros destinadas para ayudas al retorno se han destinado 2.700 para 9 riojanos, mientras ha señalado que esta Oficina "la han convertido en una nueva estructura, cuando esta acción la realizaba antes un funcionario".

Martínez Arregui ha aprovechado su intervención para recordarle a Romero - que ayer anunció que no se presentará a las próximas elecciones- que "nos dice que se marcha, pero lo hace no sin victimismo", para de forma irónica destacar la "brillante gestión" realizada por su departamento, "en el que nos ha mentido y no ha rendido cuentas, así como ha despilfarrado más de 50 millones de euros para ser el florero del Gobierno, y una socia muy dócil para Andreu". "¡Qué tenga buen retorno si vuelve a Berlín!", le ha deseado.

Por su parte, Romero ha lamentado las críticas del PP porque "pensaba que de verdad tenía interés por la comunidad de riojanos en el extranjero, pero viene a hacer su papel, a través del insulto y de acusaciones personales", para a continuación avanzar que el Plan de Retorno se aprobará en el próximo Consejo de Gobierno.

La consejera de Igualdad ha apuntado que "llevo cuatro años viendo como me hacen de menos porque soy inmigrante retornada" pero les ha pedido que "tengan cuidado con ello porque su propio candidato - en alusión a Gonzalo Capellán- hasta hace poco vivía en Londres".