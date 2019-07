Romero dice que PSOE "no ha negociado seriamente" el Gobierno de La Rioja y resta importancia a la petición de cargos

Publicado 17/07/2019 11:56:20 CET

LOGROÑO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Podemos en el Parlamento de La Rioja Raquel Romero ha lamentado este miércoles que el PSOE "no se ha sentado a negociar seriamente" la formación del Gobierno regional, mientras que ha restado importancia a la petición de Consejerías por parte de la formación 'morada'.

En una entrevista al programa 'Hoy por hoy' de la Cadena SER, recogida por Europa Press, Romero ha justificado su 'no' en la primera sesión de investidura de la candidata socialista Concha Andreu como presidenta de La Rioja en que "fue sin una conversación seria sobre la gobernabilidad" de la región.

"Ya que no tiene la mayoría absoluta, la negociación es fundamental. El objetivo era que ella fuera presidenta de La Rioja, porque el PSOE cuenta con más votos, y porque nosotros apostamos por un Gobierno progresista. Pero no se han sentado en una mesa formal a negociar nada", ha dicho la diputada 'morada'.

En este sentido, Romero ha subrayado que "un Gobierno no se regala ni se da sin más, hay que acordarlo" y ha criticado que tanto la candidata Concha Andreu como el scretario general de los socialistas riojanos, Francisco Ocón, "han estado semanas más o menos jugando con nosotros al gato y al ratón".

Sobre la petición de tres Consejerías por parte de Podemos, de un total de ocho con las que Andreu pretende conformar el Ejecutivo, la diputada de Podemos ha dicho que "no es lo importante si pides una, tres, 33 o 3.000 Consejerías".

"Lo importante es que Andreu se siente en una mesa de negociación con papeles por delante, no en una mesa de café", ha sentenciado Romero, quien ha insistido en que "no nos hemos sentado para hablar de qué Gobierno propone, queremos sentarnos a hablar en una mesa formal con los equipos negociadores, con objetivos programáticos".

La diputada de Podemos ha incidido en que "lo que queremos hablar con Concha Andreu es de Gobierno, hablar de forma abierta de cómo lo quiere, porque no se ha hablado seriamente sobre esto". Es más, ha acusado a la candidata socialista de que "se ha enrocado en una posición que le viene desde Madrid".

Ha afeado que ayer, al acabar la sesión fallida de investidura, "Andreu me mandó un whatsapp, y no me parece serio". "Cuando quieres hacer un Gobierno corresponsable y progresista, eso se hace negociando, pero el PSOE muestra poca disposición a negociar con nadie. Si hubieran sacado mayoría absoluta no sé qué pasaría", se ha preguntado.

Con todo, Romero ha asegurado que, en Podemos, "tenemos todas las puertas abiertas, seguimos esperando que el PSOE se siente en una mesa formal" y, respecto a la llamada que la candidata Andreu ha avanzado que le va a hacer hoy mismo, ha dicho que "espero que sea de verdad para hablar de gobernabilidad, no un mensaje con un emoticono al final".

"Hay que hablar de gobernabilidad. Hemos perdido ya momentos preciosos para que los riojanos tuvieran desde ayer mismo un Gobierno progresista", ha concluido Raquel Romero.