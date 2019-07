Romero(Podemos) a Andreu (PSOE): "Ha suspendido junio y la reválida de julio, recapacite y estudie para septiembre"

Publicado 18/07/2019 13:28:52 CET

LOGROÑO, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada regional de Podemos en el Parlamento de La Rioja Raquel Romero ha dicho a la candidata socialista a la Presidencia de La Rioja Concha Andreu que "ha suspendido junio y la reválida de julio, le queda septiembre, recapacite, estudie y venga con los deberes hechos".

De este modo, aunque no lo ha citado expresamente, ratificaba su voto negativo a la candidata socialista. En su breve intervención en la segunda sesión de investidura de Andreu, Romero ha afirmado que "usted -a Andreu- ha decidido someter la investidura a Pedro Sánchez y no al Parlamento de La Rioja". Ha recordado que "siempre han hablado de gobierno de coalición, pero desde que lo dijo, Madrid ya no les deja".

"El PSOE de La Rioja se ha convertido en una sucursal de Madrid, están avergonzando a La Rioja ante toda España, con una sumisión vergonzante. No les dejan negociar, y son ustedes los que han puesto las únicas líneas rojas, el veto a Podemos", ha añadido.

Romero ha incidido en que "quieren nuestro voto, pero no nuestra presencia en el Gobierno", al tiempo que ha declarado que "no queremos una, dos o tres Consejerías, queremos negociar nuestra presencia en el Consejo de Gobierno, y no les están dejando".

"Han suspendido junio y la reválida de julio, les queda septiembre. Recapacite, estudie y venga entonces con los deberes hechos", ha concluido la diputada regional de Podemos.