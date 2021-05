Ruano optará a la reelección como secretario general de CCOO en el XII Congreso Regional

El líder sindical alerta de que "no podemos construir un proyecto de enoregión sobre cimientos de precariedad del convenio agrario"

LOGROÑO, 17 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Comisiones Obreras, Jorge Ruano, optará a la reelección como secretario general de Comisiones Obreras en el XII Congreso Regional, que se celebrará el próximo viernes, 21 de mayo, en Riojaforum.

Se trata de un congreso, ha informado Ruano en rueda de prensa, en el que se realizará balance de los últimos cuatro años, se darán a conocer las propuestas de futuro y se renovará la dirección.

Ruano ha confirmado que se presentará a la reelección después de seis años en el cargo (una legislatura entera y otra de dos años, extraordinaria). Los noventa delegados y delegadas deberán elegir entre su candidatura o, previsiblemente, otra que se presente.

Así, aunque Ruano no ha desvelado si tendrá contrincante, sí ha dicho: "Raro sería que no hubiera otra candidatura". En cualquier caso, ha creído, sería algo que se enmarca "dentro de la normalidad" e, incluso, se "preocuparía" si no hubiera otra candidatura.

Ruano se presentará bajo el planteamiento de "reforzar el equipo de trabajo", aunque no ha querido desvelar a quien incluirá.

El responsable sindical ha hecho un repaso del mandado que, ahora, termina recordando que los retos de la actual dirección se sustentaban en el dialogo social; la acción social encaminada al empleo y la igualdad, así como la seguridad social; y ser "la organización de referencia".

En este sentido, ha creído que el dialogo social ha dado "sus frutos, no sin esfuerzo, a pesar de la pandemia" y "se concreta en medidas que afectan a las condiciones de trabajo".

Como ejemplo ha señalado el acuerdo para el retorno ordenado y seguro a la actividad económica, el acuerdo para los trabajadores en ERTE y el acuerdo de formación profesional y empleo "que la sitúa como elemento para la recuperación".

También, ha dicho, el sindicato se propuso hace cuatro años que la afiliación creciera "y ser el sindicato de referencia". Un objetivo que ha visto "conseguido" tras un haber crecido un 18,9 por ciento y superar los 9.100 afiliados cotizantes.

Con respecto a los retos del futuro, ha destacado la necesidad de "pasar del reconocimiento moral y los aplausos al reconocimiento efectivo" con un crecimiento de los salarios y estabilidad en el empleo además de un refuerzo de los servicios públicos.

Ha señalado, también, la necesidad de abordar la situación de "muchos convenios"; "de lo contrario", ha creído, será "difícil atraer talento". Así, por ejemplo, ha indicado que "La Rioja presume de vino y de inversiones en bodegas, pero no podemos olvidarnos de las personas que vienen a trabajar en el campo".

"No podemos construir un proyecto de enoregión sobre cimientos de precariedad del convenio agrario", ha aseverado al tiempo que ha indicado que el sector lleva sin convenio desde el año 2013.

Para Ruano, además, la negociación colectiva "debe regenerarse y tratar la conciliación y el teletrabajo".

El responsable sindical ha visto cómo "no se puede construir una Rioja con una mayor justicia social sin un proyecto político claro en Educación o Sanidad"; y ha creído "necesarias reformas fiscales que hagan frente a la extrema derecha". Así, le ha pedido al Ejecutivo riojano que "rebase el ámbito de la literalidad" del acuerdo de gobierno.