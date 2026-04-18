La 'Ruleta de la Suerte' de Calahorra repartirá 4.000 euros en vales el 25 de abril

La 'Ruleta de la Suerte' repartirá 4.000 euros en vales el 25 de abril en la carpa del recinto ferial - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Calahorra sigue apostando por el comercio local con una nueva edición de la campaña la 'Ruleta de la Suerte'. Una acción de dinamización comercial que premia a los clientes por realizar compras en los establecimientos comerciales de la ciudad.

"Queremos incentivar las compras en Calahorra, premiar la fidelidad de los clientes, apoyar a los comerciantes calagurritanos e impulsar el comercio local", ha destacado la concejala de Comercio, Raquel Moral.

La 'Ruleta de la Suerte' se desarrollará entre el 18 y el 25 de abril, ambos inclusive, coincidiendo con la celebración de la trigésima edición de las Jornadas Gastronómicas de la Verdura, Fiesta de Interés Turístico Regional.

Podrán participar en esta actividad todas las personas que compren en los comercios adheridos de la ciudad durante estos 8 días y presenten los tiques de compra.

Los establecimientos participantes lucirán en sus escaparates el distintivo de esta acción dinamizadora del comercio local. Para colaborar en esta campaña deberán enviar un mail a la siguiente dirección de correo electrónico administracion@argandona.es hasta las 14:00 horas del 23 de abril. La 'Ruleta de la Suerte' repartirá un total de 4.000 euros en vales de compra de distintos importes: 50 vales de 20 euros, 20 por importe de 50 euros, 10 vales de 100 euros y 2 por valor de 500 euros.

Los premios se entregarán de forma directa tras cada tirada en la ruleta hasta agotar existencias. La 'Ruleta de la Suerte' se colocará el sábado 25 de abril en carpa del Mercado de la Verdura, en el recinto ferial, desde las 10,00 hasta las 14,00 horas y de 17,00 a 21,00 horas o hasta que se entreguen todos los vales. Cada tique de compra se validará por una tirada en la ruleta si el importe es de 10 euros, pero si asciende a más de 100 euros le corresponderán cinco tiradas. El número de tiradas va en función de la cuantía del tique. Por compras por valor de entre 11 y 30 euros serán dos tiradas, entre 31 y 60 euros se hará girar la ruleta tres veces, y si el tique es por importe de entre 61 y 100 euros las tiradas serán cuatro.

Los afortunados que consigan vales podrán canjearlos en los comercios participantes del 26 de abril al 2 de mayo, ambos días inclusive. Esta actividad está incluida en el Plan de dinamización y de apoyo al comercio local, que promueve el Ayuntamiento de Calahorra con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y las asociaciones de comerciantes locales.