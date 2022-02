Una ruta por escaparates de comercios logroñeses homenajea a 25 científicas relevantes

LOGROÑO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25 comercios del centro de Logroño participan en la ruta de escaparates con ilustraciones y biografías de otras 25 científicas, organizada dentro de las celebraciones de la Iniciativa 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La ruta podrá visitarse libremente hasta el viernes 18 de febrero.

La presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu; el alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza; el rector de la Universidad de La Rioja, Juan Carlos Ayala; y Diego Ochoa, presidente de la Asociación Paseo de las Cien Tiendas han realizado este martes una visita a algunos de los comercios implicados en la iniciativa.

La ruta de escaparates forma parte del programa de actividades de la Iniciativa 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en La Rioja, que incluye charlas en centros escolares, encuentros on line con investigadoras, selección de libros y una obra de teatro.

Este programa forma parte del proyecto Ciencia La Rioja, organizado por el Gobierno de La Rioja, la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, en colaboración con otros agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de la región.

Esta actividad, además, cuenta con la colaboración con Librería Santos Ochoa y de la Asociación Paseo de las Cien Tiendas de Logroño y se ha realizado con ilustraciones del libro Las chicas son de ciencias: 25 científicas que cambiaron en mundo, de Irene Cívico y Sergio Parra, ilustrado por Nuria Aparicio.

En la ruta de escaparates participan 25 comercios del Paseo de las Cien Tiendas, ubicados en las calles Ciriaco Garrido, Doctores Castroviejo, Presidente Calvo Sotelo, Duquesa de la victoria y Juan XXIII. En ellos se pueden contemplar otros tantos paneles con ilustraciones y biografías de 25 científicas. El público puede votar al mejor escaparate a través de la web www.ciencialarioja.es

Las científicas homenajeadas son Agnodice, Maria Sibylla Merian, Caroline Lucretia Herschel, Henrietta Leavitt, Mileva Maric, Margaret Sanger, Emmy Noether, Beulah Louise Henry, Inge Lehmann, Barbara McClintock, Grace Hopper, Rita Levi-Montalcini, Dorothy Crowfoot Hodgkin, María Teresa Toral, Chien Shiung Wu, Gertrude Elion, Rosalind Franklin, Stephanie Kwolek, Vera Rubin, Margaret Hamilton, Jude Milhon, Sau Lan Wu, Patricia Bath, May-Britt Moser y Maryam Mirzakhani.

Por su parte, los comercios que participan en la iniciativa son: Bóboli, Juguettos, Éclat, Blacksheep, Abrelosojos, Santos Ochoa y Librería Hijazo en c/ Presidente Calvo Sotelo; Imaginée, en c/ Duquesa de la Victoria; Textiles Marañón, Coolstar, Piel de Artemisa, Tokio, Maribel Bolsos en c/ Juan XXIII; y El secreto de Pitágoras, Acuadros, El sótano, Aifos, Vivendi, Gonsi, Pan Blanco, Boutique Can Can, Joyería Perlas, Setlan, La Piña de Oro y Textiles Joype en c/ Doctores Castroviejo.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia fue declarado por Naciones Unidas con el fin de "lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las mujeres y las niñas". Pretende también fomentar vocaciones científicas y visibilizar el papel de la mujer en la Ciencia.

Las actividades están coordinadas por la ingeniera Alpha Pernía, responsable del Área UR-Maker de la UR, junto a las también profesoras de la UR Fayna García, Adriana Díez Gómez del Casal y Alicia Pérez de Albéniz. Cuenta con la colaboración de la Unidad de Cultura Científica (UCC+i) de la UR y la ayuda de la Fundación Española de Ciencia y Tecnológica (FECYT) - Ministerio de Ciencia e Innovación.