Este sábado, jornada de Deporte y Mujer en el polideportivo de la UR

LOGROÑO, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Polideportivo Universitario -Paseo del Prior s/n- acoge este sábado, 5 de marzo, una Jornada de Deporte y Mujer, dirigida a la comunidad universitaria y acompañantes, que se desarrollará de 11,00 a 13,00h e incluirá la práctica de GAP, Salsa y Cardio Kick.

El objetivo de esta Jornada de Deporte y Mujer, que se celebra en torno al Día Internacional de la Mujer, es disfrutar de la práctica deportiva, trabajando varias capacidades físicas y habilidades motrices de forma divertida y en un ambiente distendido.

La actividad está dirigida a las personas que integran la comunidad universitaria, que podrán asistir con hasta tres familiares o acompañantes; y es gratuita. La reserva de plazas debe formalizarse a través del teléfono 941 299 706, el WhatsApp 690 250 261 y a través del correo-e: deportes@unirioja.es antes de viernes 4 de marzo.

Quienes asistan recibirán una camiseta de regalo y, adaptando la intensidad a su propio nivel físico, podrán practicar GAP (11,00 a 11,40h); Salsa (11,40 a 12,20h); y Cardio Kick (12,20 a 13,00h).

DEPORTE SEGURO

A fin de garantizar un desarrollo adecuado y seguro de la actividad, se recomienda asistir con al menos dos mascarillas (debido a la hiperventilación durante la práctica deportiva); una distancia interpersonal de 1,5m; lavado de manos con gel hidroalcohólico a la entrada, así como el uso de aseos, vestuarios y duchas durante el tiempo imprescindible.

Por otro lado, está previsto un aforo máximo del 75%, limpieza con solución desinfectante del equipamiento utilizado y prohibición de asistencia de público.

La organización recomienda comunicar al personal técnico cualquier tipo de limitación o lesión existente; no sobrepasar los propios límites individuales, y no exigirse por encima de las posibilidades de cada uno; y recuerda que no se requiere material o equipamiento especial, tan sólo ropa y calzado deportivos y cómodos.