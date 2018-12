Sainz asegura que un convenio sobre Ramblasque es un tema "técnico, no político" que debe ir en la revisión del PGM

Publicado 12/12/2018 13:49:27 CET

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha asegurado este miércoles que el convenio con la Junta de Compensación del sector Ramblasque, una de las 'líneas rojas' marcadas por Ciudadanos para dar su apoyo a los Presupuestos del Consistorio 2019, es un tema "técnico, no político", que debe enmarcarse en la pendiente revisión del Plan General Municipal (PGM).

Así lo ha afirmado Sainz al inicio de la habitual rueda de prensa para dar cuenta de los asuntos aprobados en Junta de Gobierno Local, tras el cruce de declaraciones entre el Ejecutivo local y los Grupos Municipales de Ciudadanos y de Partido Riojano, sobre este convenio, que, al no firmarse, ha causado la prórroga presupuestaria.

"Lo primero que hay que reseñar es la actitud de Ciudadanos y de su portavoz, Julián San Martín -ha comenzado Sainz- porque ha dicho públicamente y en varias ocasiones que la firma de este convenio era una de sus exigencias o 'líneas rojas'. Cs y el señor San Martín saben muy bien qué conlleva un aumento de la edificabilidad en la zona, y exigieron su firma, no que se trabajara en ello o se negociara".

En sus palabras, "ellos sabrán porqué han convertido este tema urbanístico, y no político, en una 'línea roja'". En este sentido, ha recalcado que "el equipo de Gobierno ha defendido siempre y va a seguir defendiendo la legalidad y el interés de los vecinos de Logroño".

Así, ha recordado que "tanto la COTUR como una sentencia del TSJR concretan que no cabe modificación puntual que apruebe la Junta de Gobierno, sino que debe ser objeto de la revisión del Plan General". "No cabe trato de favor a la Junta de Compensación lo pongan o no como una 'línea roja'. Eso sí, estamos dispuestos a buscar el acuerdo para ejecutar Avenida de la Sierra, pero con los límites claros", ha añadido.

En este sentido, Sainz ha subrayado que "no es un tema político, el protagonismo lo tienen, deben tenerlo, los técnicos municipales de las áreas de Urbanismo y Servicios Jurídicos", mientras que ha recordado que "se lleva ya tiempo trabajando en la revisión del PGM, del que estamos cerca de tener un avance, para defender los intereses generales de la ciudad, y no los particulares de un partido político o de una junta de compensación".

Ha desvelado que el pasado 30 de noviembre, hubo una reunión entre funcionarios de Urbanismo y técnicos enviados por la Junta de Compensación de Ramblasque "o sea que las negociaciones han existido y existen, pero no entre concejales y la Junta de Compensacion, sino entre la parte técnica, estos temas no los negocian los concejales, como pretende Julián San Martín, que quiere un convenio que multiplica las viviendas en la zona".

"Estos temas -ha insistido Sainz- no se pueden convertir en una exigencia para votar los presupuestos. San Martín habla de Avenida de la Sierra, pero lo que de verdad reclama es un convenio que el TSJR declaró ilegal. Ha habido y habrá contactos técnicos, pero la capacidad final edificativa se decidirá en la revisión del PGM, y no en un despacho de ningún Grupo ni del equipo de Gobierno".