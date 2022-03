Salud actualiza la normativa de acompañantes de los pacientes de los hospitales de La Rioja

Los pacientes COVID podrán recibir visitas y los no COVID ingresados en planta podrán estar acompañados de dos personas

LOGROÑO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud, a través de la Dirección del Sistema Riojano de Salud, ha actualizado la normativa de visitas y acompañantes de los pacientes de los hospitales de La Rioja. La nueva normativa, que entra en vigor el próximo lunes, día 26 de marzo, flexibiliza los límites establecidos durante la pandemia por COVID-19 y adecua el régimen de visitas y acompañantes a la situación y el riesgo actuales.

De esta forma, los pacientes no COVID hospitalizados en planta en los hospitales riojanos podrán estar acompañados en todo momento por un máximo de dos personas en la habitación. Dichos acompañantes no tendrán, como hasta ahora, que registrase previamente y, además, podrán intercambiarse, eso sí, siempre y cuando no se superen el número máximo de personas por habitación.

Hasta que la legislación nacional cambie, deberán portar en todo momento la mascarilla y evitar la deambulación por zonas comunes, principalmente los pasillos.

Una de las novedades de esta actualización es la posibilidad de que los pacientes aislados por COVID-19 reciban visitas en dos tramos horarios por día, siempre con la protección adecuada según el estado del paciente.

En este caso, cada paciente COVID podrá recibir la visita de una persona por la mañana (de 12,00 a 13,30 horas) y por la tarde (de 18,30 a 20,00 horas). En el propio control de Enfermería de la planta, profesionales sanitarios ayudarán y acompañarán en el momento de ponerse y quitarse el Equipo de Protección Individual a las visitas, EPI que deberán llevar en todo momento que permanezcan en la habitación, de la que, además, no podrán salir hasta dar por finalizada la visita.

Para los pacientes que están ingresados en la UCI, las visitas también están limitadas a dos franjas horarias de mañana (12,00 a 14,00 horas) y de tarde (de 18,00 a 20,00 horas). En cada tramo horario, podrán acceder al servicio dos personas, pero únicamente podrán entrar al box de uno en uno.

En el caso de los pacientes que estén en la UCI aislados por COVID, podrán recibir la visita de una persona en los mismos tramos horarios para la que se le guiará en la puesta y retirada del EPI en todo momento. Quedará a criterio médico la decisión de cualquier cambio en este régimen de visitas.

UN ACOMPAÑANTE PARA PACIENTES DE CMA Y DEL HOSPITAL DE DÍA

Los pacientes que se encuentren en los hospitales para la zona de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y en los Hospitales de Día podrán estar acompañados por una persona en todo momento. No será necesario que dicha persona se registre ni porte ningún pase acreditativo para ello.

Por último, en el caso de los pacientes de los Servicio de Urgencias, podrán estar acompañados por una persona en todo momento, en las mismas condiciones que en la CMA y los Hospitales de Día, siempre que se encuentren en la zona de consultas, Unidad de Corta Estancia (UCE) o Prehospitalización (PH).

En el caso de los pacientes que estén atendidos en los boxes de primera atención, quedará a criterio médico la decisión de si deben o pueden estar acompañados por una persona.