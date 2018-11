Salud apuesta por diagnóstico precoz y el autocuidado para reducir el riesgo de padecer Diabetes tipo 2 hasta en un 70%

Publicado 13/11/2018 12:50:44 CET

La consejera de Salud, María Martín, y la jefa del servicio de Endocrinología del Hospital San Pedro, María Ángeles Martínez de Salinas, han incidido hoy en la importancia del diagnóstico precoz para reducir la incidencia y prevenir las complicaciones asociadas a la diabetes, a través de la realización de sencillas pruebas como la medición de la glucemia capilar o el test de Findrisk, un cuestionario sencillo y válido de ocho preguntas para detectar el riesgo de desarrollar Diabetes tipo 2.

Profesionales de este servicio han realizado, en el vestíbulo del centro hospitalario, estas pruebas con motivo de la celebración, mañana 14 de noviembre, del Día Mundial de la Diabetes.

La consejera de Salud ha asegurado que "en el momento del diagnóstico, casi la mitad de los pacientes presenta una o más complicaciones que conllevan una reducción de la calidad de vida y pueden producir mortalidad prematura. De ahí la importancia de impulsar pruebas preventivas en la población para un diagnóstico precoz de la enfermedad".

Asimismo, Martín ha destacado que "apostar por una actividad física regular, una dieta sana y equilibrada, y la promoción de entornos de vida saludables reduce, hasta en un 70 por ciento, la aparición de la enfermedad, y por eso es tan importante apelar a la corresponsabilidad de los pacientes".

UNA PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO DE LA RIOJA

Martín ha recordado que esta enfermedad está priorizada en la Estrategia de Atención al Paciente Crónico de La Rioja y en el III Plan de Salud. Además, ha insistido en que la educación sanitaria es el eje sobre el que pivota el tratamiento de la enfermedad, ya que "el paciente adquiere el rol de cuidador de su propia enfermedad y esto, además de mejorar la aceptación de la enfermedad, mejora el control metabólico, favorece la adherencia al tratamiento y contribuye a prevenir las complicaciones agudas y crónicas".

Además, "reduce las hospitalizaciones, ayuda a disminuir la ansiedad y la incertidumbre y capacita al paciente en la autogestión eficaz de su enfermedad" ha añadido.

En este sentido, la consejera ha subrayado que "la persona diabética es la responsable del 95 por ciento de la atención que necesita. Si no se cuida y no sigue las indicaciones que debe, puede sufrir más problemas de salud. Por este motivo, en La Rioja contamos con una consulta específica de educación diabetológica, por la que cada año pasan una media de 1.800 pacientes".

Asimismo, Martín ha asegurado que ya se trabaja en la puesta en marcha de "una futura Escuela de Pacientes en Diabetes, en la que personas que acudan a los talleres formativos encontrarán a profesores, que son también pacientes, que hablan su mismo lenguaje, sin tecnicismos, y que pueden ponerse en su lugar porque han pasado por sus mismas situaciones".

Para terminar, la titular de Salud ha anunciado que "veinte menores riojanos yautilizan los nuevos medidores continuos de glucosa 'tipo flash', financiados por la Consejería de Salud y que les evitan hasta 6-8 pinchazos diarios, tras haber asistido a los cursos de formación impartidos por los servicios de Endocrinología y Pediatría". Martín ha recordado que cerca de 90 riojanos de entre 4 y 17 años con diabetes tipo 1, van a beneficiarse de la adquisición de estos novedosos dispositivos para los que Salud destinará 220.900 euros hasta 2020.

LA FAMILIA Y LA DIABETES

Este año el Día Mundial de la Diabetes tiene como lema 'La familia y la Diabetes'. Más de 425 millones de personas viven actualmente con diabetes. Por ello, las familias tienen un papel clave al abordar los factores de riesgo modificables para la diabetes tipo 2 y deben contar con educación, recursos y entornos para vivir un estilo de vida saludable. El conocimiento de los signos, síntomas y factores de riesgo para todos los tipos de diabetes es vital para detectarla de forma precoz.

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente (DM tipo 1) o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce (DM tipo 2). La insulina es una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia (aumento del azúcar en la sangre), que, si no es tratada de forma adecuada, con el tiempo daña gravemente los vasos sanguíneos de muchos órganos (retina, riñón, corazón, cerebro y extremidades inferiores).

La prevalencia de DM en España es del 13,8 por ciento de la población, de ellos, la mitad de los pacientes desconocen que padece la enfermedad. En La Rioja 18.000 personas tienen registro de este diagnóstico en su historia clínica, pero se estima que otras 18.000 personas tienen DM no diagnosticada, debido a que en sus etapas iniciales no causa síntomas.