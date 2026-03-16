Salud cifra el seguimiento del primer día de huelga en un 8,3%, en AP se han suspendido alrededor de 630 atenciones

Médicos manifestantes durante la concentración con motivo de la huelga médica y facultativa, a 16 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

LOGROÑO 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales ha informado de que en esta primera jornada de nueva huelga entre los facultativos del sistema sanitario riojano para pedir un estatuto Marco Propio ha tenido un seguimiento en nuestra comunidad autónoma del 8,3 por ciento.

De un total de 1.363 médicos entre Atención Primaria, hospitales y Fundación Rioja Salud del sistema sanitario riojano -sin contar los servicios mínimos, las vacaciones o las bajas- , 113 facultativos han secundado la huelga.

En cuanto a la actividad asistencial, en Atención Primaria se han suspendido alrededor de 630 atenciones.

En la actividad hospitalaria, de los 24 quirófanos programados se han suspendido 11, mientras que de las 130 consultas externas previstas se han suspendido 40 y de las 192 pruebas diagnósticas programadas se han suspendido 58.