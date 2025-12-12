Salud pone a disposición de los consumidores riojanos 10.000 ejemplares de la 'Agenda del Consumidor 2026' - GOBIERNO RIOIJANO

LOGROÑO 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Políticas Sociales, a través de la Dirección General de Salud Pública, Consumo y Cuidados, ha comenzado esta semana la distribución de los 10.000 ejemplares de la Agenda del Consumidor 2026, una herramienta gratuita que cumple 35 años ofreciendo información actualizada y útil a la ciudadanía riojana sobre sus derechos como consumidores.

Los ejemplares ya pueden recogerse en los Servicios de Atención al Ciudadano del Gobierno de La Rioja, en las Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), en las asociaciones de consumidores y, además, quienes lo deseen pueden solicitar un ejemplar directamente en la sede de la Dirección General, ubicada en el antiguo edificio del Banco de España (C/ Vara de Rey, 8. Logroño).

La agenda, editada anualmente por el Gobierno de La Rioja, incluye información práctica sobre normativa de consumo, teléfonos y direcciones de interés, mecanismos de reclamación, arbitraje de consumo, comparadores de tarifas, herramientas frente a fraudes digitales y recursos europeos de protección al consumidor. Asimismo, incorpora contenidos adaptados a la realidad actual, como el funcionamiento de la Lista Robinson, la nueva Lista Stop Publicidad o los derechos de los viajeros ferroviarios en la Unión Europea.

Además del calendario anual, la Agenda del Consumidor 2026 recogetemas divulgativos relacionados con el consumo responsable, la seguridad de los productos, la protección de datos, el comercio digital y la prevención del desperdicio alimentario, entre otros. La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha destacado "el valor de esta agenda como instrumento de acceso sencillo y fiable a los derechos que asisten a cada consumidor riojano", subrayando que "fomentar un consumo informado, seguro y responsable es también una forma de proteger a las familias, reforzar la convivencia y promover una sociedad más justa y sostenible".

La publicación señala igualmente los recursos disponibles para la ciudadanía, como la revista digital ConsumoRioja-de actualización bimestralmente- o la posibilidad de realizar consultas, denuncias y reclamaciones tanto de forma presencial como telemática, incluida la modalidad de arbitraje por videoconferencia que la Junta Arbitral de Consumo ha consolidado en el último año. Con esta edición número 35, el Gobierno de La Rioja reafirma su compromiso con la transparencia, la educación en consumo y la protección efectiva de los derechos de los consumidores y usuarios en todo el territorio.