'Salud Responde' registra cada año casi 95.000 llamadas para ofrecer una atención integrada en un teléfono único

LOGROÑO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gerente de Atención Primaria, Begoña Ganuza, ha puesto en valor a los profesionales que forman parte de la red 'Salud Responde', un servicio que anualmente atiende casi 95.000 llamadas de riojanos que solicitan información sobre programas preventivos, citas con profesionales, consejo sanitario o una vía para canalizar sus demandas asistenciales.

La gerente de Atención Primaria se ha reunido este miércoles, día 10, con el equipo de 'Salud Responde' y ha visitado las instalaciones de este servicio en el CARPA. Según ha subrayado Ganuza, el equipo "Salud Responde" de Rioja Salud está formado por sesenta profesionales y ofrece un servicio de información y atención integrada en un teléfono único (941 298 333), que presta también atención presencial y personalizada, y que se convierte en una unidad de atención directa con el usuario.

"Desde el teléfono de Salud Responde se pueden gestionar citas y recetas en Atención Primaria, consultas sucesivas y primeras en Atención Hospitalaria, información y citación de programas preventivos (detección precoz de cáncer de mama, cérvix y colon), citación para revisiones de salud bucodental infantil, vacunaciones, tramitación de quejas y sugerencias, información sobre libre elección de profesionales así como consejo sanitario, que fue una de las últimas incorporaciones de este servicio telefónico de Rioja Salud", ha detallado.

En relación con la accesibilidad a los profesionales de Atención Primaria, ha explicado Ganuza, "en Salud Responde se ofrece un útil refuerzo a los centros de salud, muy especialmente en periodos vacacionales, en las ausencias por enfermedad u otras incidencias, favoreciendo el acceso a un profesional en menos de 24 horas si tanto telefónicamente como en la solicitud de citas en la web o en la app el sistema no ofrece la posibilidad de cita con su médico y/o enfermera de su centro de salud. Desde Salud Responde se ofrece la vía más idónea para el usuario, ayudando al paciente a satisfacer su demanda en una única llamada", ha dicho.

Salud Responde lo integran profesionales sanitarios y no sanitarios que interactúan entre ellos, transfiriendo y derivando peticiones, sin que el usuario lo perciba para que éste obtenga una respuesta ágil y satisfactoria.

FACILITAR LA CITA CON LOS PROFESIONALES

En marzo de este año, Salud promovió una campaña informativa para facilitar la cita de los usuarios con los profesionales de Atención Primaria a través de la App y de la Web (www.riojasalud.es), información difundida en redes sociales, y en las televisiones de las zonas comunes de los hospitales.

Según ha detallado la responsable de la unidad de cribado de Salud Responde, Andrea Lázaro, la forma de solicitar la cita previa tanto con tu médico de familia y/o pediatra es a través de la App de Riojasalud o por la Web (www.riojasalud.es), si el sistema no ofrece disponibilidad en la fecha elegida, puede ser atendido en menos de 24 horas por otro profesional.

Para ello, ha explicado, el paciente tan solo debe rellenar un breve y sencillo formulario, al que se accede con un clic, en el que solo se solicita un número de teléfono de contacto y el motivo de la consulta. Tras cumplimentar esa información, profesionales se ponen en contacto con el usuario, cribando la urgencia de la petición y citándolo en los diferentes servicios de apoyo que existen en Atención Primaria para que todo el mundo pueda tener acceso y satisfacer su demanda, incluso cuando su médico de cabecera no ofrece citas.

En 2024 se registraron 549.000 citas a través de estos dos canales y ese formulario se cumplimentó en 74.000 ocasiones. El SERIS aspira a que se incremente esta opción que se proporciona cuando no se obtiene cita con el medico /enfermera solicitado.

Además de los canales de la Web y de la App, también se puede conseguir cita previa con los profesionales de Atención Primaria, a través del número de teléfono: 941 29 77 29.