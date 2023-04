San Millán acoge el inicio del Seminario Internacional 'Gramática funcional del español y en español'

LOGROÑO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cilengua - Centro Internacional de Investigación de la Lengua, en San Millán de la Cogolla, acoge este jueves, 20 de abril, la primera sesión del 'Seminario Internacional 'Gramática funcional del español y en español: de la tipología al procesamiento del lenguaje y la inteligencia artificial'. Entrada libre y retransmisión a través de Unirioja.es/youtube.

Este seminario se enmarca dentro del proyecto Valle de la Lengua, desarrollado en colaboración por el Gobierno de la Rioja y la Universidad de La Rioja. Es una de las acciones previstas en la difusión de los nuevos títulos que se están poniendo en marcha, el Grado en Lingüística Computacional y Tecnología del Lenguaje y el Máster en Procesamiento del Lenguaje e Inteligencia Artificial.

Tanto por su temática, centrada en el lenguaje y la tecnología, como por su ámbito de estudio, que da especial protagonismo al español, este seminario contribuirá a la difusión nacional e internacional del nuevo Grado y Máster.

El 'Seminario Internacional RRG del español y en español: de la tipología al procesamiento del lenguaje y la inteligencia artificial' se divide en dos jornadas que se desarrollarán el jueves 20 de abril en el Monasterio de Yuso en San Millán de La Cogolla; y el día 21 en la Sala de Grados del Edificio Politécnico de la Universidad de La Rioja, con retransmisión en directo por el canal Unirioja.es/youtube.

El hilo conductor del evento es el modelo lingüístico de base estructural-funcionalista propuesto por William Foley y Robert Van Valin en la década de 1980, denominado "Role and Reference Grammar" (RRG en sus siglas en inglés). Esta teoría lingüística se caracteriza por su validez tipológica y su análisis de los aspectos semánticos y pragmáticos de la sintaxis oracional.

La primera sesión abordará, a partir de las 16,45 horas, la oferta formativa del Campus Valle de la Lengua con la presentación de los títulos de Economía Digital del Lenguaje de la Universidad de La Rioja, con la participación de Raquel Vea Escarza, del Grado en Lingüística Computacional y Tecnología del Lenguaje, y Javier Martín Arista, del Máster en Procesamiento del Lenguaje e Inteligencia Artificial.

La segunda parte de esta jornada se centrará en los estudios lingüísticos y las gramáticas funcionales del español. En este sentido, Carlos González Vergara, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Felipe Hasler Sandoval, de la Universidad de Chile, ofrecerán la charla '¿Qué se niega cuando se niega? Negaciones no proposicionales y expectativas' y Luis Alberto París, del Grupo de Lingüística y Neurobiología Experimental del Lenguaje, ofrecerá la ponencia 'La entropía en la caracterización tipológica del español'.

En la jornada del viernes 21 de abril, el seminario abordará, a partir de las 15,30 horas, la sesión 'RRG in the new paradigm of Natural Language Processing and Artificial Intelligence', que contará con la participación de John S. Ball, Chief Technology Officer, Pat Inc., quien presentará la ponencia 'Emulating language with RRG, the ultimate machine interface'; y de Robert Van Valin, University at Buffalo (The State University of New York), Heinrich Heine University Düsseldorf and Pat Inc., que presentará 'From grammar to processing'.