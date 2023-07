Sandra Martínez Álvarez obtiene el primer premio a la mejor comunicación oral en un simposio en Francia

LOGROÑO, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sandra Martínez Álvarez, estudiante de Doctorado de la Universidad de La Rioja, ha obtenido el primer premio a la mejor comunicación oral en el 9th Symposium on Antimicrobial Resistance in Animals and the Environment (ARAE) que tuvo lugar del 3 al 5 de julio en Tours (Francia).

Martínez Álvarez presentó el trabajo 'High occurrence of carbapenemase and extended spectrum lactamase producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae from migratory birds Ciconia ciconia with detection of high risk clones', que ha sido desarrollado en el Grupo One-Health-UR de la Universidad de La Rioja.

El trabajo ha estado coordinado por la catedrática Carmen Torres, en colaboración con l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES, Lyon, Francia); el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC, Ciudad Real) y el Hospital San Pedro de Logroño.

En este trabajo han participado además los investigadores Pierre Châtre, Úrsula Höfle, Carla Andrea Alonso, Pauline François, Teresa Cardona-Cabrera, Myriam Zarazaga, Jean-Yves Madec y Marisa Haenni.

El Simposio internacional sobre Resistencia Antimicrobiana en Animales y Medio Ambiente (ARAE), creado por científicos del INRAE (Instituto Nacional de Investigación para la Agricultura, la Alimentación y el Medio Ambiente, Francia), se organiza desde 2005 con carácter bienal. Este simposio reúne a cerca de 150 científicos de gran prestigio procedentes de todo el mundo, como Francia, Alemania, Reino Unido, España, Irlanda, Países Bajos, Italia, Bélgica, Finlandia, República Checa, Estados Unidos, Canadá, China, Japón o Australia, entre otros.

El objetivo de ARAE es presentar una visión global del impacto del uso y la resistencia a los antibióticos en el mundo animal, su entorno y su consecuente repercusión en la salud humana.

Durante seis sesiones se han tratado todos los aspectos relacionados con la epidemiología de los patógenos bacterianos resistentes a los antibióticos con potencial zoonótico, los elementos móviles que contienen genes de resistencia, los mecanismos emergentes de resistencia a los antibióticos y el papel del medio ambiente como vía de diseminación y fuente potencial de genes de resistencia.