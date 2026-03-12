Santa Lucía deja de ser una entidad local menor para ser uno de los siete pueblos dependientes de la Villa de Ocón - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Santa Lucía de Ocón ha dejado de ser entidad local menor para pasar a ser un pueblo de los siete dependientes de La Villa de Ocón, después de que el Parlamento de La Rioja haya aprobado el proyecto de ley, del Gobierno de La Rioja, que hace posible su conversión.

El pleno del Parlamento de La Rioja, con vecinos de Santa Lucía de Ocón y de Ocón, entre ellos, la alcaldesa de La Villa de Ocón, Inmaculada Ortega, ha aprobado hoy por unanimidad la disolución de la entidad local menor de Santa Lucía.

"La palabra jurídica es barrio, pero nosotros tradicionalmente e, históricamente, los denominamos pueblos", ha explicado Ortega a Europa Press en referencia a los siete pueblos que dependen de La Villa de Ocón y a los que se ha sumado Santa Lucía.

Todos ellos, ha relatado, "tienen diferente nombre y mismo apellido, como unos hermanos". El más grande es la Villa de Ocón y el último en sumarse, Santa Lucía, es el que tiene más niños, once en total.

Durante el debate de aprobación de este proyecto de ley, la portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, ha reconocido que los pueblos, muchas veces, "se sienten abandonados" y, por eso, ha entendido, la disolución es reflejo de "una lucha para fijar población".

Desde Vox, Héctor Alacid ha puesto el acento en que es una iniciativa que nace de los vecinos. No obstante, se ha querido preguntar "qué factores estructurales hay detrás".

El socialista Javier García se ha referido al Valle de Ocón, su grastronomía, su paisaje "envidiable". "El mejor recurso es su gente", ha añadido.

"Una decisión tomada con serenidad por el pueblo, pero con el cumplimiento de la ley", ha añadido la 'popular' Maria Teresa Antoñanzas.

DECISIONES DE SANTA LUCÍA

Ortega ha relatado cómo, en el año 1994, a raíz de una ley de agrupación y segregación de municipios, los vecinos de Santa Lucía tomaron la decisión de convertirse en entidad local menor.

Y hoy, 31 años más tarde, "su experiencia les dice que a pesar de haber tenido sus cosas buenas, porque funcionan como una asamblea, cada vecino es un concejal a efectos prácticos, hay dificultades de viabilidad económica y funcionamiento".

Durante este tiempo, ha gestionado el cuidado y vialidad del pueblo, en aspectos como caminos y aguas. Todo lo demás, por ejemplo, la disciplina urbanística, el alumbrado público, "todo eso siempre ha dependido de Ocón, porque las entidades locales menores no se independizan al cien por cien".

A partir de ahora, "La Villa de Ocón gestionará todo, es decir, esos caminos, esas aguas, esa vialidad, ese cuidado del pueblo que eran sus competencias, se integran en la Villa de Ocón como las tiene el resto de los pueblos".

"Les aportaremos el alguacil o los alguaciles, aportaremos las empresas de mantenimiento de los depósitos, haremos una nueva captación de agua, que tienen poca y escasa, intentaremos que sus caminos agrícolas, que son importantes, estén bien como están el resto y bueno, van a ser uno más", ha dicho.

Santa Lucía de Ocón tiene censados 89 habitantes (de los 348 de Ocón) y, de ellos, que vivan todo el año sesenta. Ortega ha destacado que hay once niños porque, a diferencia de otros pueblos, en los que los dueños de las casas se van y vuelven, aquí las casas se vendieron.

"En este caso", ha relatado, "fueron compradas por personas de fuera, que para nosotros son de dentro, porque se han integrado" y el pueblo "se ha ido haciendo grande" para pasar de tres o cuatro familias en el año 1979 hasta ahora.

La pandemia, en este caso, "estabilizó mucha gente" al ir viniendo gente nueva, joven. No hay colegio, "pero porque por circunstancias de todo tipo cada familia ha decidido un colegio, o guardería".

"Yo siempre les digo, si en un momento se plantean la posibilidad de la apertura de una escuela, ahí estamos, pero hoy por hoy hay que respetar también las familias", ha dicho.

Santa Lucía tiene piscina, "un parque infantil precioso y muchas casas con jardín, que ahora gusta mucho a la gente, con grandes espacios verdes" ha contado para detenerse en que allí "viven nuestros dos ilustres, Felix Reyes y Rosa Castellot.

"Yo digo que hay pocos municipios tan pequeños que tengan dos galardones de las bellas artes", ha destacado recordando cómo, durante veinte años, organizaron Arte en la Tierra.

El presidente del Gobierno riojano, Gonzalo Capellán, ha cerrado la sesión de hoy para creer que "La Rioja, una vez más" es "ejemplo". "Somos una tierra que, desde el consenso, somos capaces de que el sentir del pueblo llegue", ha destacado.

Un "magnífico ejemplo" de "una iniciativa que recoge el Gobierno riojano y tramita el Parlamento regional". Es, "algo que va mucho más allá de dar estatus legar a una voluntad de los ciudadanos; es un ejemplo de soberanía democrática en su más pura esencia".