Sanz afirma que la convocatoria de Policía Local que denuncia CSIF "es regular,se aprobó en Mesa General de Negociación"

LOGROÑO, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Logroño, Celia Sanz, ha afirmado este martes que la convocatoria para plazas de subinspector de Policía Local que ayer denunció el sindicato CSIF "es regular" y que, más en concreto, "se aprobó en Mesa General de Negociación".

Mediante una nota de prense, CSIF mostró ayer lunes su "profunda preocupación y rechazo" ante la convocatoria de dos plazas de Subinspector de la Policía Local mediante el sistema de concurso, "una convocatoria que carece de requisitos esenciales de acceso al no exigir ni la titulación específica correspondiente ni la pertenencia previa a la escala inmediatamente inferior como mando".

Una convocatoria que, de este modo, consideraban "una irregularidad" y con la que se favorecía "una situación que permite que cualquier aspirante, aunque no sea Oficial ni tenga experiencia previa en funciones de mando, pueda optar a dichos puestos".

A preguntas de los medios de comunicación, Celia Sanz ha recalcado que, ante esta denuncia, "la respuesta del Consistorio es muy contundente, no hay ningún procedimiento irregular, esta convocatoria se ha hecho de manera regular, de conformidad a lo que está acordado y aprobado en Mesa General de Negociación".

Ha detallado, en este sentido, que "lo que hemos hecho es hacer una convocatoria, como ya se ha hecho en alguna otra ocasión, concretamente en el año 2023, cuando hubo otra convocatoria de estas características, es sacar dos plazas de subinspectores en una comisión de servicios y suplencia".

"Y como insisto, se ha hecho de manera absolutamente regular con aquello que se ha acordado y aprobado en Mesa General de Negociación", ha concluido la portavoz del Ejecutivo Local.