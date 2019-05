Sanz critica actitud partidista del PSOE: "Quieren saber más que la Audiencia y condenar a todos los dirigentes del PP"

Publicado 06/05/2019 19:16:55 CET

LOGROÑO, 6 May. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del PP de La Rioja, Pedro Sanz, ha criticado este lunes durante la comisión de investigación sobre la financiación del PP regional que el PSOE "ha realizado un acto político, partidista y electoral solo por el interés de deteriorar la imagen del Partido Popular" y les ha recordado que esta comisión "no tiene competencia para hacer ninguna investigación sobre nuestra gestión".

En este sentido, ha continuado, el PSOE ha sido "incapaz" de ganar al PP siendo yo presidente del Gobierno de La Rioja durante 24 años y, por tanto, "ni me han ganado en la política ni me han ganado en la vía judicial". De todo ello, ha continuado, "deberían aprender porque determinadas formas, maneras y conductas no les llevan a ningún sitio y son mal ejemplo para la política de esta región".

Pedro Sanz ha comparecido esta tarde ante el Parlamento de La Rioja en la comisión de investigación para aclarar "la presunta financiación ilegal del PP de La Rioja" y se ha mostrado especialmente duro con el PSOE. En este punto, ha indicado, "las insinuaciones hay que cuidarlas mucho" porque "parecen que hoy aquí quieren ser la Audiencia Nacional y saber más que los jueces y los fiscales".

"Ellos no encuentran nada y parece que vosotros venís aquí a dar lecciones para condenar e imputar a todos los dirigentes del PP de La Rioja. Leen como quieren lo que dice Bárcenas o el juez Ruz y lo sacan de contexto".

"NOSOTROS NO TENEMOS NI UNA PROPIEDAD"

Sanz ha matizado al PSOE que "ustedes no se han dado cuenta todavía de que la sede del PP de La Rioja es una sede del partido a nivel nacional. Nosotros no tenemos ni una propiedad y lo que hace la sede nacional lo hace para ellos y, si lo hacen ellos, nosotros no tenemos ni una capacidad absolutamente de nada".

También, ha continuado, "cuando hablan de la entidad financiera, se olvidan o no dicen que los intereses que se cobran al PP eran intereses de mercado, como cualquier otra entidad pero dejan colgando la duda de ver si el banco Santander le ha hecho algún favor al PP".

Además, ha continuado, "yo no tengo ni idea de quién era la sede cuando se adquirió porque yo no me he preocupado de estas cosas".

Por todo ello, ha continuado, "no le consiento que se quiera meter con el PP y decir que en el PP todo es corrupto" porque entonces "el PSOE no tiene más que ir a Andalucía y ver lo que tiene ahí". Así las cosas, le ha recriminado a Francisco Ocón (secretario general de los socialistas riojanos) "no puede trasladar a los demás lo que en su casa no hay".

Además, le ha recordado, "ustedes no querían saber nada de las comisiones de investigación, hablan de la sede de La Rioja pero poco han querido hablar de la comisión de investigación del Senado cuando se habló de la sede del PSOE de La Rioja".

En total, ha indicado, "60 veces han ido a los tribunales y no han ganado ninguna sentencia conmigo".

En la comisión de investigación de esta tarde también ha tomado la palabra el diputado regional de Ciudadanos, Tomás Martínez Flaño, quien se ha referido a la "famosa caja B" del PP y, por ello, "está usted hoy compareciendo aquí".

"Está claro que hoy está en su derecho de decir o no decir lo que quiera, pero nosotros estamos aquí para preguntar, por ejemplo, cuántos años lleva usted en el PP y cuántos años ha sido presidente del PP y si ha tenido responsabilidades y cuáles son las que tiene en estos momentos".

También ha querido saber "si tomaba decisiones durante su periodo como presidente del partido". Pedro Sanz no ha respondido a ninguna pregunta de Ciudadanos ni tampoco a las preguntas relacionadas "con un ingreso de procedencia dudosa de 200.000 euros en las cuentas del PP riojano procedente del PP central o si dio usted instrucciones para gestionar este inmueble de Duquesa de la Victoria o si tuvo algo que ver en alguna operación financiera como negociación con el banco Santander u otras entidades riojanas, donaciones, ayudas económicas, etc para la compra del citado inmueble".

Martínez Flaño también le ha preguntado a Pedro Sanz "a quién o quiénes le compraron el inmueble o si tiene constancia de la ayuda de 200.000 euros para sufragar esta operación inmobiliaria o si solicitó usted este dinero a la sede de Madrid o sabe quién lo hizo".

Por su parte, el secretario general del PSOE riojano, Francisco Ocón le ha recordado a Pedro Sanz que "todavía no sabemos exactamente quien solicitó la ayuda a Génova para la adquisición de la sede del PP de La Rioja".

"Lo que parece que sí está claro es que iba a venir dinero de la sede central del PP" y la pregunta es "si a usted no le informan de esa ayuda para la adquisición de esa sede". En este punto, ha indicado Ocón, "yo entiendo que sí lo sabía".

Ocón ha explicado que "la extrañeza máxima de Ruz y la Policía que investiga esta situación es cómo se puede hacer una operación de tal envergadura sin tener ni idea, porque según ustedes, se enteran de que llega la ayuda cuando se produce la transferencia".

"Lo que he leído del juez Ruz es que después de una instrucción muy larga y de muchos informes llega a la conclusión de que ve como cierto la versión ofrecida por Bárcenas y es que de La Rioja le llegaron 200.000 euros, que Bárcenas dice que se los dio Carlos Cuevas en presencia del señor Lapuerta, y los entregó en un sobre para que después fuese reenviado de Madrid a Logroño como dinero oficial para la compra de la sede".

Además, Ocón ha hecho referencia a una misiva del que, en esos momentos, fuera director de instituciones en La Rioja del banco Santander y en donde se intuye que Pedro Sanz ya había mantenido algún tipo de conversación anterior "para hablar de los posibles préstamos del banco Santander".

Por su parte, el diputado regional del PP, Jesús Ángel Garrido, ha querido agradecer la comparecencia de Pedro Sanz en esta comisión "de manera voluntaria" y "ante este acto arbitrario".

"Lo único que se persigue hoy aquí por parte de la oposición es arañar un puñado de votos y estaría bien que lo dijesen porque ésta es la finalidad de este acto" y le ha recriminado a Ocón que "usted solo se cree las diligencias previas o sentencias que les interesa, de las que no se olvidan rápidamente".

"Hacer política desde el más puro sectarismo más absoluto no le viene bien al PSOE porque se aleja de la verdad. Solo quiere dañar la imagen del PP y arañar unos votos".

En su segundo turno de intervención, Tomás Martínez Flaño ha querido preguntar a Pedro Sanz porqué cree que Bárcenas "señala directamente a Cuevas con tanta precisión si éste ha manifestado que apenas se conocían o cómo le entregó el dinero o si existe algún recibo de entrega". A todo ello, Pedro Sanz no ha querido responder.

Finalmente, y ante las recriminaciones de Sanz hacia Francisco Ocón, el secretario general de los socialistas riojanos le ha indicado a Sanz que "la pasada legislatura ya queríamos hacer una comisión como ésta pero no pudo ser porque el PP tenía mayoría absoluta".

En este punto, ha indicado, "no hace falta que yo dañe la imagen del PP porque se bastan vosotros solos". Ocón ha lamentado que piensen que esto es "una cacería contra el PP pero quien dice que el PP tiene una caja B en las sedes de España no soy yo, sino el señor Bárcenas".

El PSOE también ha querido destacar "la casualidad" de que habiendo tantas empresas "la que hizo las reformas de la sede del PP fuera la misma que hizo las obras en casa del señor Sanz".

"Quien da veracidad a lo que ha dicho Bárcenas es el juez Ruz y quien cree que es cierto que desde el PP de La Rioja se recaudó dinero, se envió a Madrid y se devolvió es el señor Ruz no soy yo".

"Si de verdad a estas alturas no son conscientes de lo que ha pasado en el seno de su partido será hora de que ustedes no sigan en él", ha finalizado.