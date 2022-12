SATSE: "Los partidos no quieren proteger a los sanitarios, solo atacar a sus adversarios políticos"

LOGROÑO, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha criticado "que el rechazo a la toma en consideración de la Proposición de Ley contra la violencia en el ámbito sanitario demuestra que a la mayoría de los partidos les interesa más atacar al adversario político que proteger a los profesionales de las agresiones que sufren de manera constante a la hora de desempeñar su labor asistencial y de cuidados en los centros sanitarios y sociosanitarios de nuestro país".

SATSE critica el "espectáculo bochornoso" ofrecido ayer por la mayoría de los partidos políticos, durante la toma en consideración de esta Proposición de Ley presentada por el PP en el Pleno del Congreso de los Diputados, "primando en todo momento sus intereses particulares y partidistas en lugar de defender al personal sanitario que sufre todo tipo de agresiones, tanto verbales (amenazas, insultos, descalificaciones...) como físicas (empujones, puñetazos...)".

"Un grave problema que afecta especialmente a las enfermeras y enfermeros por su atención más cercana, estrecha y permanente con los pacientes y sus familiares", aseguran.

Un claro ejemplo -indican- fue la intervención del PSOE "que no entró en ningún momento a abordar el fondo de la propuesta normativa, limitándose a criticar la labor del PP durante sus años de gestión y a vanagloriarse de lo realizado por el Gobierno de Pedro Sánchez".

"Necesitamos partidos políticos que, además de demostrar conocimiento, nivel y un proyecto claro, tengan altura de miras y no torpedeen iniciativas legislativas por cuestiones ideológicas que siempre pueden ser modificadas y mejoradas en su paso por la Comisión de Sanidad, a través de las enmiendas parciales", recalcan desde SATSE.

Asimismo, el Sindicato de Enfermería "no entiende como algunos partidos, como fue el caso del PSOE, subrayaron la necesidad de contar con más financiación pública para evitar las agresiones a los profesionales sanitarios cuando en aquellas comunidades autónomas en las que gobierna no destina los recursos económicos, humanos y materiales que en la tribuna de oradores del Parlamento sí cree necesarios sin sonrojarse ni un segundo", agrega.

"Produce enfado, vergüenza y una gran preocupación que los representantes políticos que aseguran defender el interés general en el Congreso de los Diputados se limiten a criticarse unos a otros y no quieran llegar a acuerdos que beneficien a la sociedad y , en este caso, a los profesionales que garantizan una atención sanitaria y cuidados de calidad a más de 47 millones de personas", apuntan desde la organización sindical

SATSE pide a todos los partidos políticos que rechazaron la Proposición de Ley "que expliquen a los ocho de cada diez enfermeros y enfermeras que han sufrido una o varias agresiones a lo largo de su trayectoria, o a otros profesionales como los médicos, porque no han querido seguir dialogando y debatiendo para aprobar finalmente una norma que acabe con una grave lacra que, lejos de desaparecer, se ha incrementado tras la pandemia del Covid-19".

De igual manera, SATSE viene reclamando "desde hace muchos años que se realice un análisis exhaustivo de las causas que provocan las agresiones y, de manera sistemática, las administraciones sanitarias se han negado a realizar tal investigación, "lo que entendemos puede deberse a que son conscientes de que la precariedad de nuestro sistema sanitario, de la que son responsables, es lo que origina el enfado y malestar de la ciudadanía", añade".

No obstante, SATSE reitera que "pese a ser entendible el hartazgo y frustración de la población al constatar los problemas de recursos y medios que tiene nuestra sanidad pública, nada puede nunca puede traducirse en agresiones hacia unos profesionales que, además de no ser los responsables de la situación, están haciendo todo lo posible para que no repercuta en la atención y cuidados que reciben en cualquier centro sanitario y sociosanitario".