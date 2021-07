Secretaria general de FP dice que "no existe FP de calidad sin empresas, y éstas no crecen sin trabajadores de calidad"

LOGROÑO, 2 (EUROPA PRESS)

La secretaria general de Formación Profesional del Gobierno de España, Clara Sanz, ha afirmado que "no existe una FP de calidad sin empresas, y éstas no pueden funcionar y crecer si no tienen trabajadores de calidad", de ahí que empresas y centros "tengan que trabajar juntos para formar a los mejores profesionales".

De hecho, ha destacado que este es uno de los aspectos más importantes que contempla el Ministerio en el anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional. En este sentido ha señalado, "estamos ante un momento crucial, y la FP se ha convertido en un elemento clave para el bienestar individual porque crea empleabilidad, pero clave también a nivel de bienestar social y económico, porque sino conseguimos transformar la Formación Profesional y no conseguimos trabajadores bien formados y cualificados para el siglo XXI lo que está en juego es el crecimiento económico como país"

Sanz ha intervenido en la inauguración del I Foro de FP de La Rioja junto al presidente de la FER, Jaime García-Calzada, y al consejero de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja, Pedro Uruñuela. Ha destacado que la jornada es el "mejor ejemplo" de lo que hay que hacer cuando empresa y centros "se sientan para ver cuál es la mejor formación posible y la que necesita el territorio para poner en marcha las actuaciones".

La secretaria general de Formación Profesional ha recordado que "estamos ante un nuevo modelo económico que llamamos la cuarta revolución industrial, y que la gran apuesta, y la diferencia entre unas economías y otras va a estar en la cualificación de los trabajadores". Ante ello, ha abogado por realizar una "transformación" de este modelo, sobre todo "porque vamos detrás" ya que en España "solo un 12 por ciento de estudiantes que apuesta por la Formación Profesional, que es la mitad del resto de países europeos".

En este sentido, ha destacado que la "mitad de puestos que se van a crear requieren esta titulación intermedia", por lo que "si no conseguimos más personas formadas con ese nivel de formación vamos a tener un problema para cubrir esos puestos de trabajo".

Sobre el nuevo modelo ha destacado que se basa en que la "oferta de formación sea mucho más flexible", así como en la "acreditación de competencias profesionales" y en ofrecer una "orientación profesional" que "es un elemento menos tratado en el país, porque se ha considerado poco relevante pero es fundamental acompañar a cualquier persona que vaya a hacer cualquier tipo de formación".

FUTURO DEL SISTEMA EDUCATIVO

Por su parte, Uruñuela ha destacado la Formación Profesional como "la vía esencial en el futuro de nuestro sistema educativo, con un papel tremendamente protagonista", y ha avanzado el plan de la Consejería para comenzar a transformar el curso que viene toda la FP Dual actualmente existente en La Rioja a los patrones que exige el anteproyecto de Ley de FP, en un proceso "en el que esperamos contar con las opiniones y colaboración de todos los agentes implicados".

Uruñuela ha detallado la fotografía actual de la FP riojana, donde cada año unos 3.000 alumnos completan su formación en empresas de la región (230 de ellos, en la Modalidad Dual), y 1.500 empresas colaboran en los distintos proyectos de FP, un centenar de ellas directamente en la Modalidad Dual. El consejero ha subrayado las líneas maestras del Anteproyecto de Ley de FP, donde "se realza el papel protagonista de las empresas como centros de formación complementarios a los centros educativos, superando el concepto de 'hacer prácticas' que predomina hasta ahora con los alumnos".

Asimismo, y en este marco, el consejero ha recalcado el papel colaborador de los agentes sociales en el proyecto común de la FP riojana: "Administración Pública, centros educativos, agentes sociales y las propias empresas nos sentamos juntos en una misma mesa para trabajar en las necesidades y expectativas de nuestra FP; creo que es una base muy potente para el éxito, en un tiempo en el que va a ser, de hecho ya es, más primordial que nunca favorecer y orientar la formación de nuestros futuros profesionales hacia las necesidades de los diferentes sectores productivos", ha explicado. Por ello, ha

Además, ha agradecido a la FER "su predisposición absoluta a trabajar juntos en este proyecto", como muestra el convenio de colaboración que permite este año la oferta de 22 ciclos de 17 familias profesionales (con novedades en los ciclos superiores de Vitivinicultura, Administración y finanzas, Anatomía Patológica y Citodiagnóstico); y a los sindicatos UGT y CC OO su punto de vista, y en particular su colaboración estrecha en todo el recién abierto proceso de las acreditaciones por competencias profesionales.

Por su parte, García-Calzada ha apuntado que el tema "es muy oportuno" ante la aprobación del anteproyecto de FP que "en principio suena muy bien, y ahora hay que trabajarla para que salga adelante" al tiempo que ha mostrado su "compromiso con la Formación Profesional", que es algo que deben tener también "todos los agentes que trabajamos en ella".

Finalmente, ha señalado que "debemos estar unidos porque las demandas de las empresas cada día son más crecientes en cuanto a la necesidad de personal cualificado en Formación Profesional".