El sector de ocio nocturno riojano pide "un plan de medidas económicas de apoyo y rescate para sus empresas"

LOGROÑO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sector del ocio nocturno de La Rioja ha pedido "un plan de medidas económicas de apoyo y rescate para sus empresas" minutos antes de leer un manifiesto y participar en un encierro en dos discotecas de Logroño donde diferentes miembros de ambas plantillas pasarán la noche en su interior a modo de reivindicación.

Miembros de este sector han realizado estas declaraciones durante la lectura del manifiesto que ha tenido lugar en las puertas de las discotecas Macao y Concept (calle Duquesa de la Victoria, 4-8), donde también han acudido empresas y trabajadores del sector.

Previamente a la lectura del manifiesto, el portavoz de discotecas y salas de baile en La Rioja, Antonio Cendra, ha pedido que "se vea la realidad de las cosas" porque el sector del ocio nocturno "lleva cerrado seis meses ya y los contagios no paran de subir". Por ello, ha asegurado, "no se nos pueden echar encima el numero de contagios porque nosotros estamos cerrados. Es más nosotros creemos que no somos el problema, sino que podríamos ser parte de la solución porque se han juntado en otros lugares".

Por su parte, el presidente de la Asociación Hostelería Riojana, Francisco Martínez-Bergés, ha recordado que "la hostelería se ha comportado bien desde el primer momento y no ha habido rebrotes" y ha asegurado que "necesitamos ERTES ya" porque sino "sí que habrá un gran problema porque es un círculo vicioso".

Además, ha aseverado, "necesitamos vivir, necesitamos trabajar y necesitamos salud". Palabras dichas entre los aplausos del resto de asistentes.

La acción de esta tarde estaba organizada por la Asociación Riojana de Salas de Fiestas y Discotecas, perteneciente a la FER, el colectivo que representa el sector de ocio nocturno de La Rioja.

En el manifiesto han recordado que "después de seis meses sin apenas actividad y la imposición del cierre de las empresas de ocio y espectáculos como consecuencia de las decisiones de la Comisión Interterritorial de Sanidad, de la que forman parte el Gobierno de España y las CCAA, España de Noche, junto con la plataforma #somosocionocturno, nos vemos en la necesidad de convocar un nuevo acto de protesta".

Un acto que permita visibilizar "la situación desesperada que viven las empresas del sector y sus trabajadores".

Al mismo tiempo, critican "la negligencia, las injusticias y la arbitrariedad de las actuaciones de la administración, que están llevando al abismo a uno de los sectores emblemáticos de nuestra actividad turística y seña de identidad de nuestra marca país".

Teniendo en cuenta lo anterior, "esta noche va a tener lugar una primera jornada de lucha mediante el encierro con nuestras plantillas en diferentes locales de ocio de muchas de las principales ciudades españolas".

Una acción que se traduce en el pistoletazo de salida de toda una serie de actos reivindicativos y calendario de protestas por todo el territorio nacional, "y a los que emplazamos a sumarse al conjunto de empresas recreativas, de ocio y de espectáculos en cada comunidad autónoma".

Mediante el presente manifiesto, prosiguen, "queremos identificar las causas y las consecuencias de la errática actuación del Gobierno de España, y en cascada, las distintas decisiones políticas adoptadas por comunidades autónomas y ayuntamientos".

Unas decisiones que han convertido a los locales de ocio "en la cabeza de turco de una crisis sanitaria gravísima y con dramáticas

implicaciones económicas, frente a las que no ha habido capacidad de actuación por parte de las administraciones".

Por todo ello, consideran, "nos han utilizado como cortina de humo para distraer la atención de medios de comunicación y opinión pública".

Por todo lo dicho:

El colectivo empresarial y profesional del sector del ocio y los

espectáculos reclama "la puesta en marcha de un plan de medidas

económicas de apoyo y rescate para las empresas y locales de ocio y

espectáculos que existen en nuestro país".

Desde el sector creen "inconcebible" que, después de 6 meses sin actividad, el debate sobre el plan de rescate para el ocio nocturno se límite a la posibilidad de renovar y ampliar la extensión de

los ERTE.

Además, prosiguen, "es inconcebible y vergonzoso que siendo el primer país del mundo en turismo vacacional, y que el ocio y el turismo son la primera industria de nuestro país, el Gobierno de España siga manteniéndonos en un laberinto de plazos y negociaciones, en lugar de definir un plan de actuación contundente que transmita garantía".

En segundo lugar, la jornada de lucha de hoy "pretende denunciar la culpabilización y estigmatización que se ha venido realizando por

parte del conjunto de las administraciones. Se ha puesto a los locales en el punto de mira como principal foco de contagio, sin contar con ningún tipo de información y sabiendo que la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica no había investigado este tema hasta el pasado 15 de julio".

En tercer lugar, el sector del ocio nocturno y los espectáculos exige la rectificación del ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, que la semana pasada se atrevió a rechazar la actividad de las discotecas y denegar su posible comparación con la música en

directo. "Todo ello, ignorando que es la licencia de discoteca la que permite realizar actuaciones en directo en los locales de ocio y establecimientos públicos de nuestro país".

Con respecto a la defensa de los puestos de trabajo, España de

Noche ya remitió un escrito al SEPE y a los sindicatos, el pasado mes

de mayo, denunciando el retraso en las liquidaciones de las

prestaciones que hacía insostenible la situación personal y familiar de los trabajadores y profesionales del sector del ocio y los espectáculos.

Por último, la comparecencia de hoy y la lectura de este manifiesto pretende servir "para mostrar la sorpresa y el estupor con el que las pymes asisten a las actuaciones de un gobierno que se dice

progresista, que una y otra vez ha insistido que no iba a dejar a nadie atrás".