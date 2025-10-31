Seguimiento masivo en el SERIS de la huelga de Técnicos Superiores Sanitarios

LOGROÑO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La práctica totalidad de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) del Servicio Riojano de Salud (SERIS) han secundado la huelga nacional convocada en defensa de sus derechos profesionales y laborales, han destacado los convocantes en un comunicado. Las Comisiones de Grado Universitario de los Técnicos Superiores Sanitarios habían llamado a secundar los paros convocados para los días 30 y 31 de octubre y 3 y 4 de noviembre.

Entre las reclamaciones históricas de los TSS que son causa de esta huelga se encuentran las siguientes:

Nuestro reconocimiento oficial como Profesión Sanitaria Titulada y Reglada pues la actual Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias (Ley 44/2003, de 21 de noviembre) nos excluye, limitando nuestro avance en formación y autonomía profesional.

La retribución correspondiente al grupo de clasificación B que establece para nosotros el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) desde 2007. Dicho grupo de clasificación profesional fue creado hace dieciocho años para los TSS, pero las diferentes administraciones mantienen a los TSS encuadrados en el grupo C1 desde entonces, con una retribución inferior, sin desarrollar la previsión legal del propio EBEP.

La puesta en marcha del Grado Universitario y la creación de diplomas de acreditación avanzada.

La clasificación de nuestro currículo formativo en el nivel 5 del Marco Español de Cualificaciones (MECU). Esta demanda ha sido acogida por el Ministerio de Sanidad en el borrador del futuro Estatuto Marco, ley que regula los derechos y obligaciones del personal estatutario de los servicios de salud.

Somos cuatrocientos TSS los que prestamos servicios en el SERIS, siendo las categorías profesionales más numerosas las de los/as Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear, Técnicos Superiores en Laboratorio Clínico y Biomédico, y Técnicos Superiores en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Técnicos Superiores de Radioterapia.

Los TSS somos quienes hacemos las radiografías, las resonancias magnéticas, las mamografías, los PET-TAC en Radiología, los que hacemos las bioquímicas (azúcar, colesterol) sedimentos de orina en el Laboratorio y el cribado de cáncer de cérvix, las citologías, las biopsias, en Anatomía Patológica, quienes aplicamos los tratamientos oncológicos en Radioterapia.

El seguimiento de la primera jornada de huelga ha sido prácticamente total. Si bien el SERIS informó ayer de un seguimiento del 47'5 por ciento, tal afirmación era "absolutamente incierta", han señalado los convocantes. La "trampa" que ayer hizo el SERIS para intentar minusvalorar el seguimiento de la huelga fue contar los "servicios mínimos" como personal que no secunda la huelga," cuando en realidad las trabajadoras y trabajadores que están en servicio mínimo sí secundan la huelga, pero tienen que dar cobertura para poder atender a los pacientes que acuden con carácter urgente, como así ocurre en todas las huelgas". En la primera jornada de huelga el seguimiento de la misma ha sido prácticamente del cien por cien.

La actividad en Radiología, Laboratorio y Anatomía Patológica, se ha visto afectada de forma crítica, debiendo ser reprogramada; la actividad urgente es atendida por el personal en servicios mínimos.

Los TSS "lamentamos las molestias causadas e informamos a pacientes y usuarios de las causas y seguimiento de la huelga, recibiendo, en general, un retorno de notable empatía". "No pedimos un trato privilegiado, sino que se cumpla la ley, infringida desde hace casi veinte años. Los reiterados incumplimientos de la legalidad vigente, que constituyen la causa de esta huelga, son achacables a la inacción de las diferentes administraciones como los Ministerios de Educación, Sanidad, Hacienda y las distintas Consejerías Autonómicas", han concluido.

CONTACTO: Susana Albericio, teléfono 651514382.