El segundo concierto solidario 'Agarra la vida' llena el Riojaforum en apoyo a la sensibilización sobre la salud mental

LOGROÑO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viernes se celebró en el Riojaforum, Palacio de Congreso y Auditorio de La Rioja, la segunda edición del concierto 'Agarra la Vida' con la asistencia de más de 1.200 personas que vibraron durante dos horascon las actuaciones de importantes artistas del panorama nacional como Marwán, Conchita, Efecto Mariposa, Ruth Lorenzo, Carmesí, Alberto Vela, Denorte y DJLugg.

El evento estuvo presentado por David Moreno y Laura Santolaya, y contó con la presencia de la presidenta del Parlamento, Marta Fernández, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, el subdirector general de Salud Mental y emocional, Carlos Piserra y otros representantes institucionales y del mundo de la cultura de La Rioja. Además, ha contado con el apoyo de más de 40 empresas riojanas sensibilizadas.

La iniciativa ha tenido el importante apoyo del Gobierno de La Rioja, a través de la de la Consejería de Cultura y, especialmente, de la Subdirección General de Estrategia de Salud Mental y Emocional dentro del programa ConectaSuic y financiado con Fondos del Ministerio de Sanidad.

Patricia San José Torga, artista, ha contado como Agarra la Vida nace como proyecto en 2020 de la mano del Teléfono de la Esperanza de La Rioja para dar apoyo a una persona en crisis y, cinco años después, en 2024, se constituye como asociación independiente. Sus objetivos son desarrollar recursos artísticos y culturales sobre el cuidado de la salud emocional y sobre prevención del suicidio, como herramientas de generación de bienestar, de prevención, de educación, de cuidado y de trasformación social.

Durante este tiempo desde Agarra la Vida se han impulsado proyectos como el Festival de Cortos Agarra la Vida que ya va por su 6ª edición, la canción 'Agarrarte a la Vida' de Rozalén o la exposición 'Vida en cada latido', entre otros. Su trabajo combina la sensibilidad artística con la acción social, acercando la importancia del cuidado de la salud emocional a la ciudadanía.

La primera edición del concierto Agarra la Vida se celebró en el Wizink Center de Madrid el 7 de septiembre de 2023 con más de 2000 personas y la actuación de Rozalén, Arkano, Ismael Serrano, Nena Daconte, Fetén Fetén, El Langui, Huecco, DJ Nano y Blanca Paloma.

El evento fue presentado por unos magníficos Tony Aguilar, David Moreno y Ana Francisco, con la presencia de diferentes representantes institucionales y del mundo de la cultura. Todos los fondos recaudados se destinarán a las actividades de prevención, formación y acompañamiento emocional desarrolladas por la asociación.