Un sello cerrará los actos en honor al bicentenario de Sagasta haciendo viajar su figura a través de las cartas

Presentación del sello dedicado a Práxedes Mateo Sagasta basado en un cuadro de José Casado del Alisal - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un sello dedicado a Práxedes Mateo Sagasta pondrá el "broche" al bicentenario del nacimiento del político riojano haciendo viajar su figura a través de las cartas, tal y como ha anunciado hoy la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera.

En un acto celebrado en la Sala de las Glosas del logroñés Edificio de Los Chapiteles (sede de la Consejería de Cultura y del Instituto de Estudios Riojanos) se ha procedido al matasellado de honor.

Han acudido el consejero de Cultura, Jose Luis Pérez Pastor; la coordinadora de la Fundación Páxedes Mateo Sagasta, María Cruz Herce; y la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, junto a Lera.

El sello, con un valor postal de 2,65 euros, tendrá una tirada de 65.000 y forma parte de la serie de personajes de la historia. Es, además, el segundo sello que tiene Sagasta.

"Cada emisión cuenta una historia", ha señalado Lera. En este caso, Pérez Pastor se ha detenido en la fotografía elegida. Se trata, ha dicho, de "un cuadro especialmente significativo, que nos habla también de un hecho cultural", ya que hay una obra de teatro basada "precisamente en este mismo cuadro", El Sillón de Sagasta de Bernardo Sánchez, representada por Ricardo Romanos.

Es un cuadro pintado por José Casado del Alisal "que nos muestra a un Sagasta que mira las cosas con perspectiva, que sabe, un Sagasta que está un poco retraído en el sillón quizá también por la edad; es un Sagasta maduro, que no deja de tener esa fuerza en la mirada que le caracterizó toda la vida y que le llevó a ser caracterizado como una persona muy vehemente".

"Cada sello, cada carta, cada envío que se haga con este sello, volverá a recordarnos quién fue Sagasta", ha indicado por su parte la directora de Filatelia de Correos.

Los sellos, ha dicho, "son pequeños fragmentos de nuestra historia que viajan de mano en mano, y de generación en generación, contribuyendo a preservar el legado de aquellas personas que han dejado una huella permanente y profunda en nuestra sociedad".

Con este sello, ha dicho, "Correos quiere homenajear a la figura de Práxedes Mateo Sagasta y contribuir a que su nombre siga viajando dentro y fuera de nuestras fronteras".

EL "MICROCOSMOS CULTURAL" DEL SIGLO XIX

El consejero de Cultura ha visto la emisión del sello como un "buen acto" para finalizar el bicentenario del nacimiento del que fuera presidente del Consejo de Ministros durante siete periodos comprendidos entre 1874 y 1902.

La programación del Año Sagasta comenzó en febrero del 2025 (su nacimiento fue el 21 de julio de 1825) y han permitido, ha dicho, "seguir aprendiendo sobre nuestro ilustre riojano".

Pérez Pastor no ha olvidado que el edificio en el que se ha presentado el sello está el busto de Sagasta. Una referencia que ha tenido un guiño a seguir "anunciando cosas".

Y es que el busto de Sagasta fue esculpido por Mariano Benlliure (al igual que su tumba); y este escultor fue el marido de Lucrecia Arana, cantante natural de Haro de cuyo fallecimiento se celebra el centenario el próximo año.

"Todo forma parte de un microcosmos cultural que se llama Siglo XIX, en el que La Rioja tuvo bastantes cosas que decir. Ahí lo dejo", ha finalizado.

CARTAS ESCRITAS A MANO

Lera también ha aprovechado para hace un "alegato". "Que volvamos a escribir cartas, ahora que estamos empezando la época estival; que enviemos cartas recordando quién fue Sagasta", ha dicho.

Cartas, ha indicado, en las que "hagamos sentir a la otra persona especial, puesto que un mail lo puedes enviar a miles de personas en copia oculta, pero que tú escribas una carta, que pongas tu cariño, que cojas una hoja en blanco, significa que la otra persona es importante. Así que una carta, una postal, pero llevando a Sagasta por el mundo", ha indicado.