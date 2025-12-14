Sercotel crece en La Rioja con la incorporación del Sercotel Murrieta, su cuarto establecimiento en la región

Habitación de hotel - SERCOTEL

LOGROÑO, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Sercotel ampliará su portfolio en La Rioja con la incorporación del Sercotel Murrieta, un hotel de tres estrellas ubicado en pleno centro histórico de Logroño.

La compañía pasará a gestionar oficialmente el establecimiento a partir de enero de 2026, reforzando así su presencia en una región que vive un creciente dinamismo turístico gracias a su patrimonio cultural y enogastronómico.

Este nuevo establecimiento forma parte del sólido plan de crecimiento nacional de Sercotel, que continúa ampliando su presencia en destinos estratégicos de la geografía española.

Con la llegada del Sercotel Murrieta, la compañía refuerza su capacidad para ofrecer una red hotelera más extensa y cohesionada, respondiendo a la demanda de viajeros que buscan propuestas de ocio y cultura en diferentes puntos del país.

Sercotel Murrieta se convertirá en el cuarto hotel de la cadena en Logroño, así como el cuarto que tendrá en funcionamiento en La Rioja. En consecuencia, se eleva a 90 el número total de hoteles de Sercotel en España y Andorra, con 57 bajo gestión directa, 23 en franquicia y 11 en construcción, consolidando así su crecimiento en el mercado nacional.

El hotel está ubicado en el nº 1 de la C/ Marqués de Murrieta, en el centro histórico de Logroño y a pocos pasos de la célebre Calle Laurel, la Concatedral de la Redonda y el Museo de La Rioja.

Así, el Sercotel Murrieta cuenta con una categoría de 3 estrellas y hasta 104 habitaciones luminosas y funcionales perfectamente diseñadas para el cliente que busca una escapada urbana.

Gracias a su emplazamiento el hotel es el punto de partida ideal para el turismo de ocio que desea explorar la cultura y gastronomía de la ciudad.