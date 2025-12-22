El servicio de transporte urbano de Logroño registrará modificaciones con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo

Archivo - Autobús Urbano De Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El servicio municipal de transporte urbano de Logroño registrará modificaciones los días 24, 25 y 31 de diciembre y 1 de enero. Las líneas de autobús urbano finalizarán sus servicios a las 20,00 horas el día 24 de diciembre, Nochebuena, y el 31 de diciembre, Nochevieja, fechas en las que tendrán horarios de día laborable.

Además, se suprimirá el servicio los días 25 de diciembre y 1 de enero, a excepción de los servicios mínimos al Hospital San Pedro mediante la línea 1 'Hospital San Pedro-Lardero' y la línea 10 'El Arco Hospital San Pedro', con horario de 9,00 a 21,00 horas y frecuencias de 1 hora (primer servicio de la línea 1 desde Puente Madre-Hospital San Pedro a las 9,00 y desde Lardero a las 9,30 horas: y primer servicio de la línea 10 desde El Arco a las 9,00 y desde Varea a las 9,30 horas).

SERVICIO BÚHO

Durante el periodo festivo de Navidad se prestará el servicio de transporte nocturno con las líneas búho conforme a las frecuencias y horarios habituales de viernes, sábados y vísperas de festivos.

En la madrugada del 24 al 25 de diciembre se retrasará el primer servicio a las 00,30 horas y el último se realizará a las 6,00 horas; mientras que en la madrugada del 31 de diciembre al 1 de enero el primer servicio se realizará a las 00,30 horas y el último a las 8,00 horas.