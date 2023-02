Sierra Sonora inicia su programación el 4 de marzo

LOGROÑO, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El festival Sierra Sonora celebrará su Edición de Invierno en Viniegra de Abajo el próximo 4 de marzo Malabrava, Eh, Mertxe! y Javi Vega pondrán la música en la primera de las cuatro fechas ya confirmadas por la organización.

Sierra Sonora es un ciclo de conciertos y otras disciplinas artísticas que se celebran en distintos lugares emblemáticos y con encanto de Viniegra de Abajo.

Sus fines son fomentar el desarrollo turístico rural a través de la cultura y la gastronomía, respetando la naturaleza y luchando contra la despoblación.

El ciclo estacional de Sierra Sonora comenzará con su edición invernal el sábado día 4 de Marzo a la 13,00 con el concierto de MalaBrava, a las 17.00 será el turno de Eh, Mertxe y cerrará el ciclo a las 19,00 el dj Javi Vega.

MalaBrava son una banda garajera y sotanera de 4 chicas afincadas en Madrid. El destino les hizo coincidir en un momento de sus vidas en el que deseaban participar en una banda formada íntegramente por chicas y a día de hoy llevan trabajando juntas en este proyecto 5 años.

Enamoradas de los sonidos Surf, Garaje, Rock&Roll y sobre todo de la música a golpe de amplis, platos y pedales. Andrea Tararea, Margui Leches, Rozzy Osbourne y Sofía WonderBass coinciden en este ilusionante proyecto para haceros desgastar las suelas con salvajes bailes y venenosos ritmos.

Eh, Mertxe! es una banda de rock 'n' roll enérgica, con riffs aplastantes y con una actitud eléctrica en el escenario.

Con una breve pero intensa trayectoria y varios trabajos publicados, vienen a presentar su nuevo LP Lo Sabes Bien (2022), grabado y producido en Silver Recordings (Bilbao) por Martín L. Guevara y editado por Folc Records y Discos Invertebrados. Sus influencias son muy variadas, desde los Flamin' Groovies hasta The Hellacopters pasando por bandas nacionales como Señor No, Los Chicos... y sin olvidarnos de las australianas como Radio Birdman.

Javi Vega es un coleccionista de discos y sonidos desde hace más tiempo de lo que le gustaría reconocer, sus sesiones nos sumergen en una experiencia sonora con melodías y canciones claramente influenciadas por los sonidos europeos y americanos de un pasado no tan lejano y sin embargo a años luz de las actuales tendencias, transportándonos en un viaje que según la selección que contenga su maletín, nos puede llevar desde el soul de los primeros 60 de Detroit hasta la psicodelia europea más inmersiva de los 70 llevándonos siempre tan lejos como vuestros pies puedan aguantar en la pista de baile.

Todavía podemos recordar las noches del Beat Club y aunque no es extraño poder escuchar sus vinilos en el Stereo o la Sala Fundición, lleva años rompiendo pistas de baile en las cabinas de las salas más míticas y festivales especializados de toda la península y pocos son los festivales y grandes eventos en La Rioja a los que no haya llevado su propuesta a 45 revoluciones por minuto, que, desde luego, no os dejara indiferentes.

Las entradas en esta edición serán individuales e incluirán un cóctel de bienvenida, ya están a la venta y se pueden adquirir en entradium.com, el precio es de 20 euros.

El aforo es muy limitado manteniendo el espíritu de cercanía y exclusividad, convirtiendo los conciertos de Sierra Sonora en experiencias íntimas y únicas permitiendo que público y artistas conecten mutuamente. El evento se celebrará en una carpa habilitada en la plaza de la localidad serrana, disponiendo de unas maravillosas vistas de los montes que la rodean.

La organización también ha anunciado las fechas para sus próximas ediciones: Sierra Sonora Primavera: 20 de Mayo, Sierra Sonora Verano: 11 y 12 de Agosto y Sierra Sonora Otoño: 14 de Octubre, en las que ha avanzado que habrá grandes sorpresas.