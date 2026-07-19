'Silent Disco', una propuesta de Museo Würth La Rioja para fusionar arte, música, baile y noche

Archivo - Imagen de archivo del Museo de noche. - MUSEO WÜRTH - Archivo

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los viernes 24 de julio, 21 de agosto y 4 de septiembre, de 21 a 00 horas, el Museo Würth La Rioja cambiará de frecuencia con 'Silent Disco' para ofrecer una propuesta inédita que invita a los visitantes a descubrir el espacio expositivo desde una perspectiva completamente sensorial y contemporánea.

Tres DJs actuarán de manera simultánea con estilos y ritmos diversos. Cada participante contará con unos cascos inalámbricos y podrá seleccionar el canal de la sesión que quiera escuchar y saltar entre una y otra en cualquier momento.

La propuesta permitirá recorrer la exposición de manera personalizada y generar un diálogo único entre las obras de arte y la música elegida por cada visitante.

El recorrido culminará en el Hall principal, donde, por primera vez, la gran cristalera del museo se transformará en el cielo de la pista de baile de una sesión colectiva que aunará distintas atmósferas sonoras en un mismo espacio.

'Silent Disco' propone así una experiencia compartida que, al mismo tiempo, ofrece infinitas maneras individuales de habitar el museo. Un mismo entorno que alberga múltiples narrativas musicales: tantas como personas participan en el evento.

La asistencia al evento es gratuita, pero las plazas y auriculares son limitados. Se requiere reserva previa.