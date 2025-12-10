El Sindicato Médico justifica la huelga: "Nadie debería ser atendido por un médico exhausto"

Archivo - La huelga se desarrolla en toda España - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Sindicato Médico de La Rioja, Isabel López, ha justificado hoy la huelga que este colectivo comenzó ayer y que se desarrollará durante un total de cuatro jornadas: "Nadie debería ser atendido por un médico exhausto".

López, pediatra de Atención Primaria, ha ofrecido una rueda de prensa junto al médico especialista en Digestivo Ramiro Carreño y la tesorera del sindicato, y pediatra hospitalaria, Beatriz Fernández Vallejo, ante la huelga que se desarrolla en toda España por la que los médicos piden negociar un estatuto propio justo.

Entre sus reivindicaciones se encuentra el hecho de que, en el estatuto que se negocia actualmente con la ministra de Sanidad, Mónica García, se recoge específicamente la obligación de los médicos de trabajar 45 horas semanales, frente a las 35 del resto de trabajadores de la sanidad pública.

"Generalmente ese exceso de horas se concreta en horas de guardia, pero si hacemos una cuenta rápida, supondría que cada trabajador trabajase una jornada laboral de nueve horas diarias", ha relatado.

Ha sumado que "se habla como un gran logro del fin de las guardias de 24 horas, aunque todo ello queda supeditado a las necesidades del servicio que, como todos sabemos", ha indicado, "nunca es medible".

Otra de las reclamaciones, ha continuado Carreño, es "la adecuada consideración del nivel formativo de competencias y de responsabilidad". Y es los médicos, ha indicado, tienen "una titulación larga de 360 créditos y ningún otro grado universitario alcanza esos números".

Algo a lo que se suma un mínimo de cuatro años de formación especializada vía MIR. En este punto, la presidenta del sindicato ha apuntado que "todos" los médicos son especialistas, incluidos los de cabecera, que tienen la especialidad de Médico de Familia.

"Asumimos la máxima responsabilidad del sistema por formación y por cualificación y queremos que todo ello se vea plasmado y reconocido en el Estatuto Marco", ha explicado Carreño.

Por ello, piden negociar un estatuto marco propio, no un capítulo del estatuto general del personal sanitario en cuyas negociaciones, ha señalado López, los médicos representan un tres por ciento de los sindicatos.

Para explicar su situación, Fernández Vallejo se ha referido a una situación en la que un parto se complica en cesarea a las dos de la mañana.

En ese quirófano, ha dicho, anestesista, peadiatra y ginecóloga llevan veinte horas trabajando, situación en la que no se encuentra el resto de profesionales (como enfermeras o auxiliares) y es el motivo por el que desean negociar sus condiciones aparte.

"Si esto lo trasladamos al ámbito de negociación, nuestra jornada de 45 o de 48 horas semanales la están negociando en el ámbito nacional y en el ámbito autonómico la enfermera y la auxiliar" con sus sindicatos "y el médico que no tiene voto en esa mesa", han explicado para reclamar una negociación aparte.

La presidenta del Sindicato Médico ha clamado: "Que el sistema haya funcionado durante años por el trabajo a destajo y a precio de saldo no significa que esto pueda seguir siendo así. No es justo para los médicos pero tampoco para los pacientes, nadie debería ser atendido por un médico exhausto o desbordado por la carga de trabajo".

SEGUIMIENTO DE LA HUELGA

Con respecto al seguimiento de la huelga, Fernández Vallejo ha explicado que, aproximadamente, son un 25 por ciento de los médicos los que pueden ejercer el derecho a huelga.

"Hablan de porcentajes de seguimiento entre el ocho y el diez por ciento. Si es que hagamos lo que hagamos, van a ser porcentajes ridículos", ha dicho añadiendo que se han asumido servicios mínimos que son superiores a una jornada normal.

Las áreas de mayor seguimiento en La Rioja, han detallado, han sido el ámbito hospitalario, quirúrgico y consultas externas. No obstante, lo que está "garantizado en el hospital, aparte de intervenciones urgentes, es el seguimiento continuo de los pacientes que están ingresados".

La huelga está afectado a "consultas externas demorables y toda aquella actividad que puede ser demorable y que no supone ningún riesgo para el paciente".

Fernández Vallejo ha insistido en que una huelga es "la solución que nadie quiere" pero es los médicos se han visto "obligados a llegar a ella".

"Estamos pidiendo que nos escuchen en la negociación nacional y autonómica y en ninguno de los dos se nos está escuchando. La única forma de conseguir una mesa para poder sentarnos y hablar ha sido convocar una huelga", ha dicho.

Por último, López ha indicado que CSIF, Comisiones Obreras, UGT y SATSE han convocado una huelga indefinida que va a tener lugar todos los martes a partir del 27 de enero; pero el Sindicato de Médicos no la secunda.

Mañana, jueves 11 de diciembre, hay prevista una concentración frente al Hospital San Pedro, a las 11:00 horas.