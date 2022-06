El Sindicato de Policías SPPME critica "el caos en el tráfico" de Logroño y acusa al Consistorio de "mirar a otro lado"

LOGROÑO, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (SPPME) critica "cual viene siendo la práctica habitual en los últimos eventos deportivos celebrados en las calles de la capital riojana. La decisión del Gobierno municipal de no hacerse cargo de la regulación de tráfico en las pruebas deportivas ha forzado a los organizadores de los eventos a buscar otras alternativas, pero no han tenido la precaución de cumplir con la normativa al respecto".

A juicio del sindicato, esto supuso, por ejemplo, "que la celebración del campeonato de España de Triatlón estuviera

suspendida durante un tiempo y cerca de no celebrarse por no tener personal habilitado en condiciones para realizar las labores de regulación necesarias".

Como explican en un comunicado de prensa, el personal desplegado a lo largo de una prueba o evento y que requiere controlar el

tráfico y regular sus movimientos "deben ser habilitados por autoridad responsable del tráfico, para lo cual le pide unas condiciones muy concretas (mayoría de edad, carné de conducir...).

Además, sus atribuciones son muy elementales".

"Aquí en Logroño parece que la normativa no es demasiado importante. El sábado 25 por la mañana se detectó que algunos de los no habilitados (porque no había ningún habilitado) eran menores de edad y que, en general, no cumplían los requisitos marcados por la normativa".

"Y claro", prosiguen, "una carrera de cierta importancia, el concejal del ramo nervioso, el alcalde que por ahí pululaba, nervioso también... Esto pasa cuando no se hacen las cosas bien".

Desde el SPPME "no vamos a permitir que las cosas se hagan mal, como se vienen empeñando en el Ayuntamiento de Logroño desde hace tiempo. En la carrera del 27 de mayo hubo incidencias de tráfico que, afortunadamente, no fueron graves, pero nos deja preocupados ver a vehículos en dirección contraria y a adolescentes regulando el tráfico como si fueran agentes de la autoridad".

Por otro lado, "la dejadez de Pablo Hermoso de Mendoza hizo que la noche del 27 de junio la sala de comunicaciones solo pudiera atender las llamadas del 112 por falta de operadores. 5 llamadas. Otras 115, de vecinos y de cualquier gravedad (desde una queja por ruidos a una agresión machista), quedaron sin respuesta. Y no es el primer día que ocurre, ni el segundo... De hecho, ya hemos perdido la cuenta".

Así las cosas, finalizan, "cuando ocurra algo grave y no estén en la calle los medios adecuados, no queremos ser los que digan: "ya lo avisamos". Desde el SPPME "seguiremos vigilantes por la seguridad de los ciudadanos de Logroño y pedimos al alcalde que haga las cosas bien y que no deje la seguridad de la ciudad en manos del azar. Se trata de gestionar".