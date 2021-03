El sindicato STAR muestra su "rechazo" ante cualquier tipo de agresión en el ámbito sanitario

LOGROÑO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR, en la semana en la que se celebra el Día contra las agresiones a profesionales sanitarios, quiere mostrar su "rechazo" ante cualquier tipo de agresión en el ámbito sanitario, así como reivindicar que este reconocimiento "sea extensivo a todo el personal que trabaja en centros de salud".

En un comunicado de prensa explican que la pandemia de la Covid-19 "está llevando al límite al Sistema Sanitario en cuanto a ocupación y recursos, así como al agotamiento de los profesionales teniendo que trabajar los días de libranza y en condiciones a veces lamentables por falta de equipos de protección, sobrecarga de los servicios sanitarios con pacientes muchos de ellos en condiciones de gravedad".

Esta situación "ha repercutido también en los usuarios, que afectados por una situación catastrófica no solo en el ámbito sanitario, sino también económico y social, al acceder al sistema sanitario se han encontrado con complicaciones y demoras provocando tensiones, pasando del aplauso a la amenaza, el insulto y en los casos más graves a la agresión al culpabilizar de esta situación al personal que trabaja en centros sanitarios y sociosanitarios".

En muchas ocasiones, prosiguen desde el sindicato, "el desenlace son distintas formas de violencia hacia el personal que en algún momento entra en contacto con el familiar o el paciente, como son Médicos, Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Celadores, Enfermeras o personal Administrativo que se hallan en los servicios de admisión de los distintos centros, por citar algunos ejemplos".

"Desafortunadamente hemos tenido algunos ejemplos graves de violencia física, pero también otras formas de violencia verbales que si no tan manifiesta, es la que con más frecuencia se produce pudiendo pasar hasta más desapercibida o no dársele la importancia que merece. Cuando de la queja razonada, justificada pasamos a la descalificación, al insulto, a la amenaza, algo que no puede tolerarse de ningún modo y debe ser denunciado", afirman.

Por ello, desde el sindicato STAR "manifestamos nuestra repulsa ante cualquier forma de violencia y mostramos nuestro apoyo a todo el

personal que trabaja en los distintos centros sanitarios de La Rioja

poniéndonos a su disposición ante cualquier tipo de agresión que pueda producirse. Recordando que en ningún momento deben tolerarse y hay que denunciarlas sea del nivel que sea".