Sindicato de Vivienda de La Rioja se concentra el lunes para evitar el "desahucio" de una madre y de su hijo de 14 años

Sindicato de Vivienda de La Rioja - SVR

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de La Rioja (SVLR) ha convocado una concentración de urgencia para este lunes, 20 de abril, a las 12,00 horas en la calle Segundo Arce 16, con el fin de detener el desahucio de una madre y su hijo de 14 años.

La organización señala este caso como un "ejemplo sangrante de la desprotección que sufre la clase inquilina" frente a los grandes tenedores. "Todos los desahucios son injustos, pero este demuestra de forma cruda que ni siquiera estar al corriente de pago te protege de la voracidad de los fondos buitre", afirma el portavoz del Sindicato.

La afectada reside en una vivienda propiedad del fondo de inversión Témpore Properties SOCIMI S.A. (perteneciente a la SAREB) con un contrato a siete años desde el año 2021. El Sindicato denuncia un historial de acoso inmobiliario ejecutado por agentes de la compañía para forzar la salida de la inquilina.

"Han usado tácticas mafiosas, desde obligarla a firmar renovaciones de contrato, amenazas de intervención policial y hasta inventarse deudas que ya estaban pagadas", explican desde el SVLR. De hecho, el procedimiento actual nace de "un supuesto impago de dos meses en 2022 que fue en realidad una compensación económica pactada con la propia empresa, pero que Témpore utilizó para judicializar el caso".

Según denuncian, el juzgado "no solicitó el informe de vulnerabilidad preceptivo en ningún momento del proceso, que se ha alargado cuatro años de forma inexplicable". "Es indignante que un juez, a fecha de hoy y tras presentarle pruebas de que la familia es vulnerable y está al corriente de pago, se niegue a parar el desahucio. Se les está privando de todos sus derechos", han criticado. "La situación es tan surrealista que la empresa llegó a reducir la deuda reclamada en pleno juicio al no poder sostener sus propias mentiras contables", han añadido.

Desde el Sindicato "vinculan este desahucio con una estrategia especulativa de mayor escala". "Témpore necesita vaciar el edificio de inquilinos para poder vender los activos o acceder a las subvenciones del Plan Estatal de Vivienda Asequible. Es una paradoja criminal: el Gobierno va a dar dinero público a fondos buitre después de que estos mismos hayan echado a las familias de esas casas que luego van a revender", denuncian desde la organización. El SVLR subraya que "Témpore cuenta con una complicidad institucional que permite estos atropellos".

La movilización del lunes se enmarca en un contexto de emergencia habitacional en La Rioja, que registró 85 desahucios en 2025. El Sindicato hace un llamamiento a la solidaridad vecinal "para impedir que la policía ejecute el desahucio". "No vamos a permitir que se desahucie a una familia que ha cumplido con todo. Si las instituciones se ponen del lado de los fondos buitre, nos tendrán enfrente en la calle. El lunes demostraremos que Logroño no tolera el saqueo de nuestras vidas", concluyen.