El Sindicato de Vivienda de La Rioja convoca una movilización este sábado "contra el negocio de la vivienda"

El Sindicato de Vivienda de La Rioja convoca una movilización el 28 de marzo "contra el negocio de la vivienda" - SINDICATO DE LA VIVIENDA DE LA RIOJA

LOGROÑO, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Vivienda de La Rioja ha convocado una movilización en defensa del derecho a la vivienda este sábado 28 de marzo a las 12 horas frente al Ayuntamiento de Logroño, bajo el lema "Contra el negocio de la vivienda. La Rioja por la vivienda digna".

La convocatoria se produce, como apuntan desde el sindicato, "en un contexto de fuerte encarecimiento de la vivienda en la comunidad".

Así, señalan que "según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el precio de la vivienda en La Rioja ha aumentado un 14,4%, situándose por encima de la media estatal y evidenciando una tendencia que dificulta cada vez más el acceso a una vivienda digna".

A esta situación se suma "la reciente polémica en torno a la adjudicación de viviendas de protección oficial (VPO) en Logroño".

"En el caso de 104 viviendas construidas en suelo público, el proceso ha sido cuestionado por dejar en manos de promotoras privadas la selección de adjudicatarios, sin un sistema público de baremación ni sorteo ante notario", aducen.

Desde el Sindicato de Vivienda de La Rioja consideran que "estos hechos reflejan un problema estructural en el acceso a la vivienda y denuncian un modelo que convierte un derecho básico en un negocio".

Por ello, hacen "un llamamiento a la ciudadanía, colectivos sociales y organizaciones a participar en esta movilización para exigir el fin de la especulación inmobiliaria" y "la expropiación de vivienda en manos de fondos buitre".

También, entre sus reclamaciones colocan "prohibir la construcción de más bloques de pisos turísticos, el fin de los desahucios, exigir que el modelo de adjudicaturas de VPO no esté en manos de promotoras y la construcción de una oficina de vivienda pública que reemplace al IRVI".