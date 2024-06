Sindicatos piden mejoras laborales y salariales de la plantilla de la AEAT y la negociación de un convenio colectivo

LOGROÑO, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos SIAT, UGT, CSIF y CCOO han celebrado este miércoles una concentración frente a la Delegación de Hacienda en La Rioja para exigir "una mejora de las condiciones laborales y salariales de la plantilla de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT)" así como "la negociación del convenio colectivo del personal laboral".

Entre los principales puntos, desde todos los sindicatos convocantes apuestan por "una carrera profesional para el personal laboral igual que hay para el personal funcionario, y el reconocimiento, sobre todo, de la antigüedad de los fijos discontinuos por años naturales y no solo por el tiempo efectivamente trabajado".

Por parte de UGT, Fernando Lostao ha explicado que la concentración de La Rioja responde a la convocada a nivel nacional para que, entre otros, "se reactive el acuerdo de carrera que data del año 2007 y está paralizado del año 2010" y "se negocien todas las productividades que existen en la Agencia, como así lo atestiguan todas las numerosas sentencias de los tribunales".

Además, "pedimos más flexibilidad porque muchos compañeros están ubicados fuera de sus lugares de residencia durante muchos años y, con el fin de mejorar su conciliación se les permita trabajar telemáticamente donde quieran porque la Agencia Tributaria cuenta con medios informáticos suficientes y mucho mejores que cualquier otro organismo público en España".

También ha querido dar a conocer que existe "un grave problema" porque "la administración, unilateralmente, se ha sacado de la manga que los compañeros que hacen promoción interna no se puedan quedar en su provincia" y esto hace que, en la actualidad, tengamos "toda una promoción de técnicos que están para salir ahora a los cuales no les van a dejar la reserva de provincia con todo lo que ello conlleva. Muchos de ellos si lo hubieran sabido, no hubieran hecho la promoción".

"PRECARIEDAD EN EL SERVICIO DE VIGILANCIA ADUANERA"

Por parte de SIAT, José Luis Pascual ha lamentado "la precariedad en el servicio de vigilancia aduanera, un cuerpo policial y armado que hoy por hoy no está reconocido como una profesión de riesgo, ya que el año pasado, por ejemplo, fallecieron dos compañeros nuestros en acto de servicio".

"Uno de ellos pilotando un helicóptero y el otro abordando uno de los barcos de los cuales hemos conseguido en el año 2022 incautar más de 84 toneladas de hachís, más de 40 toneladas de cocaína, más de 6 millones de cajetillas de tabaco ilegal o más de 1,1 millón de productos ilegales e ilícitos que perjudican a la economía válida y española".

Asimismo, "reivindicamos que haya más medios para los 2.267 personas que trabajan en vigilancia aduanera, incluidos más medios aéreos y mejores naves marítimas".

Todo esto va también unido "a los horarios especiales que el Servicio de Vigilancia Aduanera tiene de 24 horas al día a 365 días al año, haciendo una labor social y no recaudatoria".

También "lo que queremos reivindicar es que esos horarios 'H10' de 10 horas de trabajo diarios, que solamente están reconocidos en ciertas dependencias no se impongan unilateralmente por la Administración, sino que sea algo negociado, como tiene que ser desde el acuerdo que tenemos del año 2003".

CONVENIO COLECTIVO

Finalmente, Pedro Pablo Rodríguez, representante de Comisiones Obreras en la Agencia Tributaria ha reivindicado "la negociación del convenio colectivo del personal laboral. Es un convenio colectivo del año 2006, que se denunció en septiembre del 2022, y que no se ha dado ningún paso en la negociación".

Además, prosigue, "es un convenio que debería recoger una carrera profesional también para el personal laboral, así como el del funcionario, y, además, el reconocimiento de la antigüedad del personal fijo discontinuo por años naturales, como dictan varias sentencias del Tribunal Supremo, y que la Agencia Tributaria se niega a asumir obligando a los trabajadores a acudir a los tribunales para que se reconozca este derecho".

"También queríamos reclamar la negociación de un teletrabajo propio para la Agencia Tributaria, ya que actualmente no se está aplicando ni siquiera el acuerdo de teletrabajo de la Administración General del Estado".

Finalmente ha querido agradecer "el esfuerzo de los compañeros sindicalistas que están encerrados en la Dirección General de la Agencia Tributaria en Madrid a la espera de que la Ministra de Hacienda y el secretario de Estado, que es el presidente de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, se reúna con ellos".

"No han dado señales de vida, están desaparecidos a pesar de que se les ha solicitado una multitud de reuniones que se han designado en red, para dirigirse a los representantes sindicales, que somos representantes de más del 80% de la plantilla de la Agencia Tributaria".

En La Rioja esta situación afecta a unos 180 personas y, entre las principales mejoras, finaliza, "reivindicamos mejoras salariales, una carrera profesional para el personal laboral, igual que hay para el personal funcionario, y el reconocimiento sobre todo de la antigüedad de los fijos discontinuos por años naturales y no solo por el tiempo efectivamente trabajado".