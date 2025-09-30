Socialistas preguntarán al Gobierno riojano porqué declaran la ccaa en Emergencia Migratoria, algo que ven "tremendo"

Archivo - Agentes de los equipos de emergencia atienden a los migrantes en el muelle de Arrecife, a 6 de enero de 2025, en Lanzarote - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

El Grupo Parlamentario Socialista preguntará al Gobierno regional por los motivos que les han llevado a declarar a La Rioja en situación de Emergencia Migratoria y en qué parámetros se basan para equiparar la situación en nuestra región con la de otras ccaa, como Canarias. Algo que para el PSOE "es tremendo" y lo consideran "una excusa" para "no hacer su trabajo".

La portavoz adjunta del GPS, Sara Orradre, ha indicado que llevarán al próximo pleno del Parlamento de La Rioja -que se celebrará este jueves, 2 de octubre- esta cuestión para conocer realmente "cuáles son los motivos que argumenta el Ejecutivo para esta pretendida emergencia migratoria".

"A priori creemos que es una forma de escudarse en una excusa por no haber hecho el trabajo que tenía que haber hecho a tiempo para el acogimiento de menores no acompañados".

"Creemos -prosigue Orradre- que el Gobierno de La Rioja ha hecho una dejación de funciones en esta materia y con esta Declaración lo único que quiere es correr un tupido velo y distraer la atención".

Sara Orradre ha dado a conocer este martes los asuntos que el PSOE defenderá en dicho pleno y además de esta cuestión -que la harán al Gobierno- también interpelarán al propio presidente del Ejecutivo riojano, Gonzalo Capellán, sobre "asuntos de actualidad que realmente preocupan a los riojanos y riojanas".

PARTICIPACIÓN

Así, en el caso de presidente querrán saber "qué medidas concretas tiene previstas implantar para fomentar la participación de todos los sectores de la sociedad riojana ante los desafíos que enfrentamos".

Como ha dicho Orradre "Capellán siempre aboga por el consenso, el diálogo, el acuerdo... y queremos saber cómo va a fomentar realmente todo ello".

En la parte dedicada al Control al Gobierno llevarán asuntos relacionados con la sanidad riojana, "nos ocuparemos de la atención hospitalaria" pero también querrán conocer más sobre la orden de subvenciones que el Gobierno riojano ha publicado dirigida a comercios en municipios de menos de 300 habitantes. También en este punto se preocuparán por la situación financiera de la comunidad.

En el turno de las interpelaciones han presentado una dirigida a la consejera de Industria, Belinda León, y otra sobre Cooperación Internacional.

RETOS PRESENTES Y FUTUROS DE LA AGRICULTURA

Por su parte, en el impulso al Gobierno contarán con una moción consecuencia de interpelación y dos Proposiciones No de Ley. Con respecto a la moción explica que será sobre agricultura en la que "abordaremos los retos presentes y futuros del sector".

"Vamos a pedir que elabore una nueva estrategia de I+D+i en la que se prioricen algunos proyectos adaptados a las necesidades reales del sector porque la política del Gobierno de La Rioja en esta materia es errática, arbitraria y se basa en el reparto de subvenciones que son necesarias pero hay que abordar el problema de fondo".

Piden así "soluciones estructurales que pueden llegar con la investigación, desarrollo, innovación y la formación. Poniendo a disposición del sector proyectos que profundicen con nuevas fórmulas, nuevos formatos y nuevos gustos del consumidor".

Por último, las dos PNL socialistas pretenderán que reconozcan "la situación de emergencia climática que vivimos de acuerdo con los principales foros y organizaciones" y, por otra parte, "que el Gobierno de La Rioja respalde la posición del Ejecutivo central en defensa de la paz".

PARALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARLAMENTARIA

Finalmente, Sara Orradre ha augurado que el pleno del próximo jueves "será -previsiblemente- el último que se haga antes de que se paralice la actividad parlamentaria como consecuencia de la entrada de los Presupuestos Regionales a la Cámara".

"El Gobierno ultima la preparación de los Presupuestos que se pueden aprobar mañana en Consejo de Gobierno y una vez que entren al Parlamento comenzará su tramitación. El reglamento sí que dice que hay que dar una prioridad a ello pero no obliga a que se paralice el resto de actividad ordinaria del parlamento".

Aún así -explica- "desde que gobierna Capellán, con su mayoría absoluta, venimos asistiendo a esta innecesaria paralización del resto de actividad, es algo que no sabemos si va a ocurrir este año pero si hacemos caso a lo que ha ocurrido estos dos últimos años, entendemos que sí" algo que desde el PSOE "no entienden" porque "hay tiempo para todo".