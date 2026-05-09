Sofía Isabella Bogliacino protagoniza en mayo marzo la iniciativa 'Yo expongo' de Fundación Caja Rioja

Sofía Isaella Bogliacino protagoniza en mayo marzo la iniciativa 'Yo expongo' de Fundación Caja Rioja - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO 9 May. (EUROPA PRESS) -

Sofia Isabella Bogliacino protagoniza durante el mes de mayo la iniciativa 'Yo expongo' de Fundación Caja Rioja. Su obra, un grafito titulado Mi inocencia, se cuelga en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía. 'Yo expongo' es un proyecto que pretende dar a conocer la obra inédita de personas aficionadas al arte que no se dedican profesionalmente a él y que nunca han expuesto de manera individual.

"Desde que era pequeña me ha encantado dibujar, pintar y hacer todo tipo de manualidades. Mis padres, cuando no teníamos nada que hacer, nos decían a mi hermano y a mí que buscáramos algo productivo para hacer. En ese entonces no teníamos consolas ni videojuegos al que entretenernos, así que nos poníamos a jugar y a experimentar con nuestra imaginación", explica.

Y luego profundiza: "Pero mi interés por pintar y dibujar empezó en 2020, en la pandemia del coronavirus. Me ayudaba a despejarme y a conectar conmigo misma. A partir de ahí continué pintando y dibujando hasta el día de hoy, cuya gran motivación conseguí en Bachillerato gracias a mi profesora Manuela Bustamante de la asignatura de Dibujo artístico".

La obra que presenta es un autorretrato titulado 'Mi inocencia', realizada en blanco y negro, "porque quería plasmar la misma sensación visual que cuando te muestran una foto antigua de algún en blanco y negro", afirma.

'Yo expongo' está abierto a todas las personas que no se dedican profesionalmente al arte. Los interesados en participar en esta iniciativa pueden ponerse en contacto con el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, a través del teléfono 941 28 70 11 o del correo electrónico ccgranvia@fundacion-cajarioja.es.