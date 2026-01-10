Sofocado un incendio en la cocina de un bar de la Avenida Moncalvillo de Logroño

Archivo - Camión de Bomberos de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han sofocado un incendio en la cocina de un bar situado en la Avenida Moncalvillo de Logroño. No hay que lamentar daños personales.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso se ha recibido sobre las 15,40 horas de este sábado y hasta el lugar de los hechos se han personado, además de los bomberos, los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, alertando a su vez a Policía Nacional, Policía Local y Gas Natural.