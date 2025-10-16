Solicitan 22 años de cárcel para el marido de una mujer hallada muerta en 2020, en su domicilio de Los Lirios en Logroño

Este mismo viernes se elegirá a los miembros del jurado popular y los hechos se enjuiciarán entre el 20 y el 31 de octubre

LOGROÑO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita 22 años de prisión por el delito de asesinato con alevosía para el marido de M.M.H, la mujer que el 13 de octubre de 2020 fue hallada sin vida en su domicilio del Parque de Los Lirios en Logroño. El Ministerio Público contempla en su calificación provisional la agravante de parentesco y la agravante de "cometer el hecho por razón de género".

Además, el fiscal, en sus conclusiones provisionales, pide 10 años de libertad vigilada para el acusado una vez cumpla la condena. En concepto de responsabilidad civil solicita una indemnización de 50.000 euros para el hijo de ambos y 10.000 euros para cada uno de los ocho hermanos de la víctima.

Los hechos se juzgarán por el Tribunal del Jurado entre los días 20 y el 31 del próximo mes de octubre en la Audiencia Provincial. Este próximo viernes, 17 de octubre, se elegirá al jurado popular.

LOS HECHOS

Según el relato del fiscal, los hechos se remontan al 11 de octubre de 2020 cuando el acusado, A.E.M., viajó a la localidad burgalesa de Gumiel de Mercado para ayudar en las labores de vendimia a su hijo permaneciendo allí unos días. Por su parte, la madrugada del 13 de octubre regresó a su domicilio situado en el Parque de Los Lirios en Logroño que compartía con su esposa, M.M.H, de 56 años en el momento de los hechos.

Una vez accedió el acusado a dicha vivienda, éste comenzó una discusión con la víctima al conocer su decisión firme de poner fin a su matrimonio. Fue entonces, según el fiscal, cuando el acusado movido "por el sentimiento de posesión sobre la misma y con la intención de acabar con su vida, la atacó de forma sorpresiva con un arma blanca de tipo cortopunzante" en tórax y abdomen causándole la muerte.

Después, según la Fiscalía, volvió a Gumiel de Mercado donde llegó a primera hora de la mañana del 13 de octubre.