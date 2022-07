La solidaridad vuelve a las piscinas de Logroño para 'mojarse' por la esclerosis múltiple y visibilizar la enfermedad

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un año más, la solidaridad vuelve a las piscinas de la mano de ARDEM a través de la campaña 'Mójate por la Esclerosis Múltiple' para dar visibilidad a la enfermedad y recaudar fondos con el fin de fomentar la investigación y mejorar el día a día de las personas que padecen esta dolencia que no tiene cura. La cita, este domingo, 10 de julio, en las piscinas de Las Norias y Fundación Recreativa Cantabria de 10,00 a 13 horas.

Así lo ha presentado este viernes la gerente de la Asociación Riojana de Esclerosis Mútliple (ARDEM), Arancha Lasanta, quien ha recordado que desde el año 2006 se realiza esta actividad simbólica por la que todo aquel que quiera puede "mojarse" por la esclerosis múltiples nadando unos metros en dichas piscinas logroñesas. Un día de ocio y de deporte solidario que se une a la campaña estatal para dar protagonismo a esta enfermedad que afecta a 55.000 personas en España, unas 380 en La Rioja.

En esta edición, y a causa del aumento de la incidencia del coronavirus, la asociación ha decidido no realizar la actividad en las piscinas de los municipios para evitar contagios y, por lo tanto, la cita se centrará en la capital riojana.

Además de nadar, la asociación contará con un puesto con 'merchandising' con llaveros, bolsos, neceseres, toallas y más productos para poder recaudar fondos que ayuden a seguir prestando sus servicios.

Por ello, desde ARDEM quieren animar a todos los riojanos a acudir este próximo domingo a las piscinas "a nadar" y a disfrutar de una jornada especial en apoyo a la enfermedad. Además, como la campaña es de nivel nacional, todos los metros que se hagan en las piscinas logroñesas se sumarán al cómputo global. Una cifra "simbólica" con la que se pretende acercar a los ciudadanos la enfermedad y lo que hacen desde la asociación "de manera entretenida y divertida".

ATENCIÓN INTEGRAL

Como ha explicado, en ARDEM hay 193 socios afectados por esclerosis múltiple o patologías relacionadas. La asociación cuenta con dos centros, uno integral donde se trabaja la rehabilitación, el apoyo psicológico y social, la fisioterapia y, además, también acuden a los domicilios cuando hay afectados que, por ciertas circunstancias, no se pueden acercar al centro. Tratan de ofrecen "una atención integral, tanto de la parte física como psicológica, un trabajo con un equipo en permanente contacto con los afectados y que interviene, de forma inmediata, bajo cualquier circunstancia que necesite el enfermo".

También desde la Asociación les ayudan, dependiendo del perfil del usuario y la evolución de su enfermedad, en asuntos laborales para poder mirar al futuro e incluso adaptar sus puestos de trabajo o los horarios a los que ellos necesitan. Si no pueden trabajar, ha indicado, también ayudamos a su integración social y que las actividades a las que puedan acudir estén adaptadas para ellos para que puedan relacionarse y participar en ellas.

Además también cuentan con una vivienda especializada -en apoyo con el Gobierno de La Rioja- en la que se atiende a 8 personas con gran dependencia y prestan servicios de alojamiento, manutención, ocio y toda la atención personal.

Como ha recordado la gerente de la asociación, en la edición de 2021 -que solo se realizó en las Norias por la pandemia- se logró recaudar unos 6.000 euros gracias a la colaboración de los ciudadanos en la compra del merchandising y los patrocinadores. Además, se nadaron 43.500 metros y participaron 101 personas. En otras ocasiones, "cuando la situación sanitaria era otra" han participado hasta 600 personas. "Esperemos que este año nos acerquemos a esas cifras", ha dicho.

Además, ha destacado, "es importante continuar con la investigación de la enfermedad y que se dedique más dinero a ella. Esta enfermedad no tiene cura, nosotros podemos ayudar a que estén mejor día a día, física o psicológicamente pero obviamente el enfermo quiere curarse y que haya un tratamiento que les pueda curar pero de momento no es posible. Se desconoce la causa de la enfermedad y los tratamientos son diferentes según el caso, a veces ayudan a ralentizar la enfermedad y hay otros sintomáticos que ayudan a paliar el dolor pero se necesita invertir más dinero en la investigación".

"AL PRINCIPIO ME DIO MUCHA RABIA"

Finalmente, ha tomado la palabra el afectado por esclerosis múltiple, Javier Saéz, quien ha explicado que "allá por 2012, cuando trabajaba en una juguetería empezó a notar cómo una pierna se me adormecía".

"Fui al médico de cabecera, le expliqué lo que me estaba pasando y, al principio, me dio medicamentos para ver si se me pasaba. Como no ocurría, volví y me mandó al traumatólogo. En esa espera, cuenta, "falleció mi padre en un accidente de tráfico, y siempre dicen que los problemas emocionales pueden hacer que te den brotes más bruscos, y eso es lo que me pasó. Se me aceleró la enfermedad, me quedé incapacitado y tras todas las pruebas ya me diagnosticaron esclerosis".

"En ese momento -reconoce- no sabía lo que era, yo tenía cerca de 30 años, era deportista, siempre he sido bueno en atletismo y tenía en la cabeza correr la mediamaratón de Logroño... es más la quería ganar y me estaba preparando. De repente, no sabía lo que me pasaba y me daba mucha rabia no poder hacer nada..." Por fortuna, continúa, "cerca de mi casa tenía una vecina con la misma enfermedad que me aconsejó venir a la asociación y me han ayudado mucho. Hay profesionales muy vocacionales y doy gracias a ellos porque me siento muy arropado. Ha sido un punto de apoyo muy importante, además de mis amigos y mi familia, me he sentido muy acompañado".

Agradecimientos a los que se suma la también afectada, Marina Alejo, quien los ha hecho extensivos a "amigos, familiares, trabajadores de la asociación que este próximo domingo van a estar ahí mojándose por la esclerosis y haciendo visible esta enfermedad además de los comercios que comparten nuestros carteles y la fuerza de las redes sociales".