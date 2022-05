Somalo defiende "la planificación" de su Consejería para afrontar las jubilaciones previstas en Atención Primaria

"De 2022 a 2028 ya sabemos que se van a jubilar 90 médicos de AP"

LOGROÑO, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, María Somalo, ha defendido el trabajo de su departamento para "seguir construyendo la sanidad pública que se merecen los riojanos y mejorar los números de las listas de espera". Además, y con respecto a las medidas que está adoptando el Gobierno para afrontar las jubilaciones previstas en Atención Primaria, la consejera ha defendido la "planificación" que su equipo está realizando: "De 2022 a 2028 ya sabemos que se van a jubilar 90 médicos de AP".

María Somalo ha respondido así a diferentes preguntas realizadas en la sesión plenaria que se está celebrando este jueves en la Cámara regional. En concreto, el diputado Carlos Cuevas (PP), ha querido saber para qué "queremos el presupuesto autonómico más alto de nuestra historia si el Gobierno de La Rioja no sabe gestionarlo como se demuestra con el incremento desmesurado de las listas de espera".

En este punto, la consejera de Salud ha explicado que "tenemos el presupuesto autonómico más alto de nuestra historia, en concreto 553 millones de euros dedicados a la sanidad riojana" lo que supone "el 30 por ciento del presupuesto total de la comunidad autónoma" por lo que "con este presupuesto 3 de cada 10 euros se dedican al ámbito sanitario".

Durante su turno de réplica, el diputado popular, Carlos Cuevas, ha criticado que "las listas de espera crecen de forma desorbitada en la región". En concreto, ha dicho, "unos 2.800 pacientes riojanos se encuentran en listas de espera para la atención quirúrgica y 13.372 están en listas de espera de consultas". Como ha indicado "la tasa de espera para ser operado es la más alta de España" y "la operación de cataratas es la que tiene mayor lista de espera para ser intervenido. Aún así dicen que estamos mejor que la media pero la realidad le contradice".

Por su parte, la consejera de Salud ha querido recordar al PP que "ha tenido que llegar un gobierno socialista para que se destine a la sociedad riojana las cantidades mínimas necesarias para mejorar la salud riojana".

El dinero del presupuesto, ha proseguido, "nos lo gastamos en revertir a la gestión pública aquellos servicios que ustedes (refiriéndose al PP) privatizaron, en aumentar la calidad de los servicios, en contratar personal, lo estamos gastando en Atención Primaria" y en este punto ha indicado "hemos incrementado el 54 por ciento del presupuesto destinado a la Atención Primaria, lo gastamos en infraestructuras y material y en renovar equipamientos de alta tecnología".

Además, y con respecto a las listas de espera, ha dicho, "estamos haciendo todo lo posible para mejorarlas pero los datos no son los que ustedes dicen, estamos en tiempos de espera muy por encima de la media".

HOSPITAL DE CALAHORRA

En otro orden de asuntos, la consejera de Salud también se ha referido a la situación del personal de la extinta Fundación Hospital de Calahorra respondiendo así a la pregunta de la diputada de Cs, Pilar Rabasa, quien quería saber "cuál es la situación actual de integración de los trabajadores del FHC en el SERIS".

Como ha destacado Somalo, "el personal de la FHC quedó integrado al servicio de la nueva fundación pública sanitaria".

Pilar Rabasa ha criticado en su intervención "que la integración efectiva del hospital de Calahorra no se ha producido; esto surge cuando el compromiso del Gobierno se diluye con las moratorias que se aprobaron", ha reflexionado.

Además, ha proseguido, "han pasado dos meses y vemos que este asunto no es una prioridad para este Gobierno. No se ha puesto en práctica la integración real y la situación del hospital sigue siendo la misma que hace dos meses. Les pedimos que cumplan en tiempo porque votamos a favor de la integración y no se está cumpliendo".

En su respuesta, la consejera de Salud ha recordado que "la ley nos marca una ruta a seguir y es lo que estamos haciendo. No se puede confundir la integración del personal de la FHC con que de la noche a la mañana todos los trabajadores del hospital de Calahorra van a ser personal funcionario, eso ni lo pone la ley ni lo hemos dicho nunca".

Además, "la Ley habilita un proceso extraordinario y para eso la norma nos da 9 meses y nos da tiempo para desarrollar los decretos necesarios que es lo que estamos haciendo para presentárselos al Comité de Empresa y que ellos hagan las aportaciones necesarias en estos primeros borradores. El texto se someterá a la negociación de todas las representaciones de los trabajadores. Estamos trabajando en ello y estamos en tiempo".

JUBILACIONES EN ATENCIÓN PRIMARIA

Finalmente, la consejera de Salud ha tenido que responder a la pregunta del PP en la que quería conocer las medidas que está haciendo el Gobierno de La Rioja para afrontar las jubilaciones previstas en el futuro de los médicos de Atención Primaria.

En este punto, la consejera ha firmado que "se está planificando la situación" para prever "cuales van a ser las jubilaciones a corto, medio y largo plazo no solo del personal medico sino también de Enfermería y del resto de categorías profesionales que conviven en el sistema sanitario".

El diputado popular, Alberto Olarte, ha realizado esta pregunta porque "nos encontramos con un reto sin precedentes, los profesionales nacidos entre el 57 y el 67 se encuentran en el ocaso de su carrera y en los próximos 10 o 12 años las jubilaciones van a ser múltiples. La situación es dramática, la Atención Primaria se desangra y la palabra es inversión que es la clave para dotarla de más recursos".

Somalo ha defendido esa planificación destacando que en Atención Primaria se van a jubilar 90 médicos desde 2022 a 2028. "Estamos analizando la situación y planificando, algo que ustedes no hicieron y a partir de ahí analizar las necesidades futuras para ver las especialidades y demandas de la población riojana, algo que el PP tampoco hizo nunca".

Además, dentro de esa planificación, "estamos contratando a profesionales, con casi 500 plazas de las ofertas públicas de empleo que estaban pendientes desde 2017, este año vamos a convocar oferta de empleo público con 650 plazas. Estamos intentando captar y fidelizar a todo tipo de profesionales, aumentar las plazas de residentes... todo ello para mejorar la sanidad pública riojana".