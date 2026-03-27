Sonda Cultura proyecta la biblioteca pública de 2050 con un laboratorio de diseño de futuros en la Biblioteca Azcona

Cartel actividad de Sonda Cultura para este sábado - SONDA CULTURA

LOGROÑO 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sonda Cultura, iniciativa promovida por Rubén Vinagre, es un espacio de reflexión colectiva en el que se proyectan los escenarios futuros de la cultura desde una perspectiva intergeneracional y participativa. En esta edición de 2026, Sonda Cultura se desarrolla en la Biblioteca Rafael Azcona, donde se articula una metodología mixta que integra, por un lado, el trabajo de profesionales y expertos locales y nacionales del sector cultural y bibliotecario; y por otro, la implicación directa de la ciudadanía.

Este enfoque permite construir una visión compartida sobre el papel que desempeñarán las bibliotecas públicas en los próximos años. Durante los meses de marzo, abril y mayo, un grupo de especialistas está trabajando en distintas dinámicas de prospectiva. En esta primera edición participan profesionales y especialistas como Óscar Arroyo, Isabel Espuelas, Esther Felipe, Déborah Gil, Marcelino Izquierdo, Fernando Juárez-Urquijo, Carlos Laín, Ángel Matute, Antonio Martín, Sonia Oliveira, Ramos Corral, Josu Rodríguez, Virginia Ruiz y Ainhoa Tilve. A este proceso se suma la celebración este sábado del taller de filosofía lúdica 'Diseña la biblioteca del futuro con tu familia', coordinado por Déborah Gil y dirigido a niñas y niños de entre 6 y 11 años acompañados por un familiar (Artefábrica, Biblioteca Rafael Azcona, 28 de marzo, 10,30h, previa inscripción).

Una vez recogidas y analizadas las conclusiones esta primavera, el proyecto compartirá los resultados a través de contenidos audiovisuales y escritos, con el objetivo de acercar los resultados a la ciudadanía y fomentar el debate público en torno a la biblioteca pública en 2050.

PARTICIPACIÓN DEL DIRECTOR DE LA BNE

El programa de Sonda Cultura incluye el viernes, 8 de mayo, el evento abierto 'Las bibliotecas públicas del futuro', que contará con la participación del director general de la Biblioteca Nacional de España, Óscar Arroyo, en el salón de actos de la Biblioteca Rafael Azcona.

Sonda Cultura Logroño nace con vocación anual como un laboratorio de trabajo, divulgación y entretenimiento orientado al diseño de futuros en el ámbito cultural. Cada edición abordará una temática concreta y en 2026 se centra en las bibliotecas públicas como espacios clave para afrontar los retos culturales, sociales y tecnológicos a medio y largo plazo. En la edición de este año cuenta con la colaboración de Ayuntamiento de Logroño, Biblioteca Rafael Azcona, Bloom y Lles.