Sorzano acoge este domingo el Mercado Tradicional de Navidad

Pueblo de Sorzano en La RIoja - LA RIOJA TURISMO

LOGROÑO, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

Este domingo 30 de noviembre, se celebra el Mercado Tradicional de Navidad en Sorzano, La Rioja. El encanto de la Navidad llega nuevamente a Sorzano con la celebración del XIV Mercado Tradicional de Navidad, que tendrá lugar el próximo domingo 30 de noviembre.

Este evento, enmarcado por el icónico Belén Mecánico de la localidad, ofrece una experiencia única donde la tradición y la artesanía se fusionan para crear un ambiente festivo inolvidable. El Belén Mecánico de Sorzano, reconocido por sus más de 600 figuras en movimiento, se erige como uno de los más destacados de La Rioja.

Este cautivador montaje no solo presenta personajes tradicionales y estructuras propias del Nacimiento, sino que también incorpora elementos arquitectónicos emblemáticos de Sorzano, como la ermita de la Virgen del Roble y el lavadero de la fuente del "Prao".

La representación abarca desde eventos locales, como la procesión de "Las Doncellas", hasta tradiciones regionales, como el pisado de la uva y la preparación de una deliciosa parrilla de chuletillas al sarmiento. Incluso existe una representación de la primera escuela de Primeras Letras de La Rioja, datada en 1744.

Además de este espectáculo único, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar la diversidad del Mercado de Artesanos/as y Artesanías, que contará con la participación de 39 expositores. El mercado ofrecerá una variada selección para deleitar los sentidos, como repostería, embutidos, aceite y quesos. También se podrán encontrar artículos artesanales de bisutería y de decoración.

Para los más pequeños, contaremos con un taller de construcción y personalización de playmobil de la mano del Desván Vacío. También contaremos con la oportunidad de disfrutar de recorridos en calesa y a caballo para admirar el pintoresco paisaje agrícola y forestal de Sorzano, de la mano de Granja Escuela el Carrascal.

Para degustar contaremos con un caldo casero elaborado por vecinos y vecinas del municipio de la manera más tradicional. Para comer, se ofrecerán castañas, panceta, choricillo y salchichón asado a las ascuas de la lumbre.

Por último, el entorno del mercadillo presentará un decorado navideño acorde a las fechas que se aproximan, destacando el árbol de navidad decorado con ganchillo, realizado por voluntarios y voluntarias del municipio.