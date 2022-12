El SPPME critica la "irresponsable" y "calamitosa" gestión de la Policía Local por el equipo de Gobierno de Logroño

LOGROÑO, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El SPPME ha criticado este martes la "irresponsable" y "calamitosa" gestión de la Policía Local por el equipo de Gobierno de Logroño, y, más en concreto, de la concejala encargada de este área, Eva Tobías.

Como dice el sindicato en una nota, "criminalidad subiendo, efectivos policiales bajando, y nula capacidad de gestión policial del alcalde del PSOE y su concejal de Policía". "En esta frase se pueden resumir los datos aportados por el Ministerio del Interior, donde La Rioja encabeza el índice de aumento de la criminalidad en todo el territorio nacional", dicen.

Desde el sindicato policial SPPME "volvemos a denunciar la irresponsable y calamitosa gestión policial llevada a cabo por Eva Tobías, concejal de Policía, y la Corporación socialista del Ayuntamiento de Logroño, una gestión que conlleva que no se pueda establecer ningún tipo de labor preventiva (como antes se hacía), además de provocar la extenuación de los trabajadores, a los cuales les resulta imposible atender todas las urgencias que se producen en el servicio".

"Esta situación va a peor -añaden-, como desde este sindicato venimos denunciando en los medios desde hace tiempo, y esto es debido a la falta de efectivos policiales en la calle que por culpa de la mala gestión de Hermoso de Mendoza se viene produciendo desde antes del verano".

Así, apuntan que "sin ir más lejos, este fin de semana ha vuelto a ocurrir lo mismo que viene sucediendo; la imposibilidad de las patrullas de atender servicios programados de eventos deportivos, además de múltiples llamadas por incidencias graves sin respuesta policial por no haber patrullas disponibles".

La concejal, a través de los informes elaborados desde la Jefatura de Turno, "es conocedora de esta situación, pero como el conductor kamikaze que circula en sentido contrario, no le produce ningún desvelo, y es aquí donde venimos a denunciar lo que el Ayuntamiento se empeña en maquillar, no hay un salvavidas en ningún otro cuerpo de Policía", ya que, como señalan, "el domingo por la tarde había solo una patrulla de Policía Nacional, igual que en Policía Local".

"En su incontinencia verbal, la Corporación saldrá en tromba hablando de coordinación entre administraciones y eufemismos varios. Pero recordemos aquel cacareado dispositivo establecido para las carreras ilegales del Polígono Industrial Cantabria, ampliamente vendido en

los medios pero del cual se cuidaron de no ir al detalle; que el espliegue fueron 6 policías locales y uno de Policía Nacional (incluyendo mandos) para más de 500 personas y dos centenares de vehículos. ¿Eso es un dispositivo preventivo? Que los maleantes no se enteren..."

Desde el SPPME consideramos que "la ciudadanía debe conocer la realidad del asunto, y no lo que se intenta transmitir desde los dirigentes políticos, y más con las fechas que se aproximan". "El servicio policial se va a ver mermado en las próximas dos semanas y las patrullas disponibles no van a dar abasto para el volumen de actuaciones propias de estas fechas. Pero, ¡tranquilos! El señor Hermoso ya se encargará de vender la moto a vecinos, comerciantes y todo aquel que quiera escucharle. Cosa que a él, visto lo visto, no se le da nada bien", finalizan.