STAR alerta de "amenazas" y de "intentos de agresión" sufridos por los profesionales del Centro de Salud de Arnedo - POLICÍA LOCAL

LOGROÑO 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR pone en conocimiento "la grave situación vivida durante la tarde de ayer, 22 de julio, en el Centro de Salud de Arnedo, cuando un paciente amenazó y puso en peligro a los profesionales que se encontraban prestando servicio".

Los trabajadores que se encontraban de guardia -dos médicos, dos enfermeras y un celador- tuvieron que hacer frente "a una situación de especial riesgo provocada por un paciente que portaba una navaja y profirió amenazas contra los profesionales del centro".

La intervención de la Policía Local y de la Guardia Civil, que fueron alertadas de lo sucedido, permitió controlar la situación y evitar consecuencias de mayor gravedad.

Posteriormente, el paciente fue trasladado al Hospital San Pedro, produciéndose también diversos incidentes durante el trayecto en ambulancia y a su llegada al centro hospitalario.

Desde STAR "queremos trasladar todo nuestro apoyo y colaboración a los profesionales afectados. No se puede tolerar ni una sola amenaza o situación de violencia más que ponga en riesgo la integridad física o psicológica de quienes trabajan diariamente para prestar una atención sanitaria de calidad a la población riojana, en muchas ocasiones con unos medios humanos y materiales insuficientes".

"No podemos consentir que insultar, intimidar o amenazar a los profesionales de la sanidad quede sin respuesta. Por ello, desde STAR solicitamos al Servicio Riojano de Salud que proporcione todo el apoyo y la asistencia jurídica necesarios a los trabajadores afectados", indican.

Asimismo reclaman "que se continúe avanzando y reforzando las medidas de seguridad, tanto activas como pasivas, que permitan a los profesionales sanitarios desarrollar su labor en un entorno seguro y libre de amenazas y agresiones".