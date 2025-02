STAR alerta de una nueva "saturación" en el servicio de urgencias del hospital San Pedro

LOGROÑO 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR informan de "una nueva saturación" en el servicio de urgencias del hospital San Pedro. En concreto, en una nota de prensa afirman que "en la mañana del día de hoy, se encuentran en el Servicio de Urgencias 36 pacientes pendientes de cama para ser ingresados en una planta".

"El pH y la zona de boxes y observación llenos y varios pacientes esperando en la zona de triaje en camillas de ambulancias esperando ser ubicados y teniendo ocupados dos puestos de la zona de Reanimación que, en condiciones normales, se hubieran ubicado en un box de monitor y no ocupar esa zona que debe estar preparada para las urgencias/emergencias que si cumplen criterios de ser atendidos en esta zona".

Desde el sindicato entienden que "a pesar de la activación del Plan de Contingencia" las medidas "no son suficientes y la saturación en el servicio de urgencias es notable, habiendo ido aumentando en estos últimos días y donde, una vez más, el personal de este Servicio sigue pagando las consecuencias de este Plan que claramente se ha quedado escaso en su previsión de recursos una vez más".

Los trabajadores del Servicio de Urgencias "llevan años aguantando esta presión asistencial casi de manera continua y desde la Administración siguen sin recibir soluciones a estas condiciones laborales que cada vez hacen mas mella en su salud tanto física como mental, lo que hace que cada vez más gente abandone el servicio en procesos de movilidad o nuevos contratos en otras Administraciones, situación que no beneficia ni a trabajadores, ni usuarios ni a la propia Dirección del Hospital".

Por todo ello, el sindicato STAR "no encuentra justificación para no utilizar todas las camas que se disponen y reforzar las plantillas, manteniéndolo durante el tiempo necesario y contemplando incluso la ampliación si fuera preciso del actual Plan de Contingencias del Servicio Riojano de Salud".

El sindicato insta a la utilización de todos los recursos disponibles y buscar soluciones "a la continua saturación del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario San Pedro".

La total ocupación de las camas hospitalarias "provoca un tapón, convirtiendo la urgencia en un auténtico caos en la que se repiten imágenes de ambulancias paradas, con los pacientes en las camillas con los Técnicos sanitarios de La Rioja Cuida, en la zona de triaje de ambulancias pendientes de ser ubicados en un box del servicio".

"Esta situación se alarga durante horas, en las cuales el paciente no puede ser atendido por la patología urgente que le ha derivado a dicho servicio, inmovilizando ambulancias que no pueden atender urgencias o traslados a consultas o pruebas médicas de la población riojana y una situación de estrés excesiva al personal de Enfermería de triaje de Urgencias que no puede desarrollar su trabajo en las condiciones adecuadas para realizar una valoración adecuada por tiempo y búsqueda de espacio para ubicar a los nuevos pacientes", finalizan.