STAR critica "los continuos cambios en la jornada no lectiva del personal docente en la modalidad de trabajo"

LOGROÑO, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

STAR critica "los continuos cambios en la jornada no lectiva del personal docente en cuanto a la modalidad de trabajo". A pesar de "ser conscientes de la frágil situación en la que nos encontramos en relación a la pandemia, consideramos que la Administración, lejos de alimentar esa incertidumbre debe ofrecer estabilidad al sistema educativo, y dentro del mismo al personal docente".

Pese a que la situación del COVID-19 parece que puede ir mejorando en nuestra comunidad autónoma, "la experiencia en este tiempo nos dice que la incidencia de casos en la comunidad puede sufrir variaciones en cuestión de semanas, incluso días", afirman desde STAR.

Por lo tanto, prosiguen en una nota de prensa, "consideramos totalmente inapropiado tomar decisiones que afectan a la organización de los centros educativos y su personal en periodos tan cortos de tiempo. Y a la vista está, cuatro cambios organizativos en cuanto a modalidad de trabajo presencial y no presencial respecto a la jornada no lectiva en cinco meses, es más que significativo".

"Estos cambios causan perjuicios en diferentes ámbitos: por un lado en la propia organización interna de los centros, organización de espacios, etc; por otro lado, porque estos cambios en mitad del trimestre hace que el personal docente que precisa algún tipo de medidas de conciliación personal o familiar con la vida laboral, quede sin posibilidad de optar por éstas hasta el siguiente trimestre, en un colectivo que recordamos no tiene regulado normativamente el teletrabajo a diferencia otros sectores de la Administración en La Rioja", explican desde el sindicato.

Los docentes riojanos -prosiguen- "se están volviendo locos con tanto vaivén normativo, más, si tenemos en cuenta que cada uno de estos cambios no se ajusta a la situación que desde los centros se está viviendo".

Así durante este curso 2021/2022, se comienza en septiembre con la modalidad no presencial para esa jornada no lectiva, la cual se suspende en octubre. Será en enero con una nueva instrucción, cuando se volvió a permitir que los docentes se acogieran a la modalidad de trabajo no presencial de su parte no lectiva de la jornada, "norma que ahora deja de tener efectos con otra nueva instrucción que contradice la de hace un mes e instaura la modalidad presencial como la única posible".

STAR insta así a la Consejería de Educación "a rectificar y continuar con la instrucción anterior que permite al personal docente contar con la prestación del servicio en modalidad no presencial en aquellos periodos en los que no imparte docencia directa, es decir, la jornada no lectiva, en tanto no se muestre una situación claramente estable en cuanto a la pandemia en nuestra comunidad autónoma, para evitar incoherencias y continuos cambios de manera imprevista, que no hacen sino perjudicar la gestión interna de los centros , además de afectar al profesorado y su organización personal y profesional". Además desde STAR se insta "a la regulación del teletrabajo en el ámbito docente".