STAR critica "la falta de desarrollo normativo en la regulación de las comisiones de servicios del personal docente"

LOGROÑO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato STAR vuelve a reiterar su compromiso con el desarrollo "de una normativa clara, justa y transparente para la regulación de las comisiones de servicios en el ámbito docente de nuestra comunidad". Subrayando que dicha regulación "debe llevarse a cabo con las garantías necesarias y mediante un marco legal adecuado y no a través de soluciones provisionales o incompletas, como en el caso de la instrucción que se acaba de publicar".

Fruto del acuerdo alcanzado por STAR el pasado curso escolar, se logró desbloquear una negociación que permanecía paralizada hasta ese momento, situando las comisiones de servicios como uno de los puntos prioritarios a abordar. Una regulación que inicialmente se materializó con una instrucción, quedando pendiente el compromiso de desarrollar una normativa completa durante el presente curso académico.

"Lejos de cumplirse dicho compromiso, la Consejería ha vuelto a escudarse en la falta de tiempo para la negociación, una justificación que desde STAR se rechaza rotundamente, ya que el sindicato ha mostrado en todo momento su disposición a trabajar de manera activa en este proceso".

Como resultado, "en lugar de avanzar hacia una regulación sólida mediante una Orden debidamente elaborada, se ha publicado nuevamente una instrucción para regular las comisiones de servicios del personal docente de cara al curso 2026/27".

Desde STAR se considera que esta medida "no responde a las necesidades del profesorado, sino que refuerza el control exclusivo de la Administración en la adjudicación de dichas comisiones".

Además, "lo que verdaderamente STAR siempre ha buscado es que se garanticen adecuadamente los principios fundamentales como la igualdad, el mérito, la capacidad, la publicidad y la transparencia de cualquier proceso".

El sindicato lamenta "profundamente que una herramienta que debería contribuir a mejorar el funcionamiento del sistema educativo y las condiciones del personal docente quede desvirtuada de esta manera". A su juicio, la discrecionalidad "vuelve a imponerse como criterio dominante, generando incertidumbre y desconfianza entre los docentes".

Por todo ello, STAR rechaza "la instrucción publicada y exige la reanudación inmediata de la negociación, incorporando de forma prioritaria la regulación de las comisiones de servicios en el orden del día. Asimismo, insta a la Administración a que el argumento de la falta de tiempo no vuelva a utilizarse como excusa en el próximo curso, y a que se trabaje de manera decidida en la elaboración de una normativa completa, justa y consensuada sin más dilación".