STAR exige "la regulación real" de las comisiones de servicio del personal docente

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La regulación de las Comisiones de Servicio es una reivindicación de muchos años en el ámbito del personal docente de los centros educativos públicos.

STAR siempre ha estado a favor de desarrollar una normativa para la regulación de las comisiones de servicios para el ámbito docente en nuestra comunidad, pero no de cualquier forma.

Si bien fruto de un acuerdo alcanzado por STAR el curso pasado, se logró la activación de la negociación paralizada hasta el momento y las comisiones fueron uno de los puntos prioritarios a tratar, durante el curso pasado "por falta de tiempo para la elaboración y tramitación de una normativa se desarrolló una instrucción, habiendo quedado comprometido su desarrollo completo para este curso, aspecto que la Consejería ha incumplido".

"Nos encontramos que a 15 días de lanzarse de nuevo este procedimiento, volvemos a contar con una instrucción que además no introduce ninguna mejora con respecto a la del año pasado en aras de favorecer lo que desde STAR siempre hemos venido reclamando"; Una normativa autonómica a disposición de los docentes "y no solo en manos de la Administración, que respetase los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia".

Son varios de estos aspectos "los que siguen sin respetarse y es por eso que STAR se posiciona en contra de la misma, y exige que se regule normativamente el proceso de concesión de comisiones de servicio para el personal docente, garantizando un proceso transparente y con garantías".