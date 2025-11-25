STE-Rioja, contundente ante el 25N: "Las medidas contra la violencia machista no son suficientes""

LOGROÑO 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

STE-Rioja (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de La Rioja) y la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical vuelven a "denunciar" el genocidio "que acaba diariamente con la vida de muchas mujeres".

"Este año hemos hecho una importante relevancia a todas las mujeres palestinas que están viviendo la barbarie de la guerra en sus casas, en sus cuerpos y en sus familias, sin dejar de denunciar las muertes y violencias sistemáticas que día a día sufren todas las mujeres de todas las partes del mundo", afirman en un comunicado de prensa.

Como prosiguen, "desearíamos que los 25N desaparecieran de nuestros calendarios tal como los sentimos en la actualidad, que fueran días festivos en los que pudiéramos reír y alegrarnos de un día más en nuestras vidas, pero hasta que no haya 'ni una más' asesinada en este mundo en manos de un agresor, esto no ocurrirá".

Desde STE-Rioja recuerdan que "la violencia machista se ejerce de diversas formas y la guerra de cualquier lugar del mundo es un arma letal contra las mujeres. Las mujeres son las que se encargan del cuidado de su hijas e hijos y de las personas mayores en medio de la indigencia, el miedo, la hambruna y con la esperanza de un futuro en paz que no llega. Sus maridos están muertos o desaparecidos".

"Las muertes de mujeres por asesinatos machistas no dejan de ser un campo de batalla en países en los que no existe conflicto bélico".

La última víctima de un asesinato machista en el Estado español es Eugenia Mercedes, de 49 años, asesinada por su pareja de 62 en Zaragoza. "Un asunto es claro y de urgencia, las medidas contra la violencia machista no son suficientes".

"El avance de las leyes, la educación en igualdad de género y la atención a las víctimas no alcanzan sus fines principalmente por falta de inversión económica y personal", continúan.

El Gobierno y las administraciones territoriales pertinentes promulgan "leyes vacías de un presupuesto económico suficiente para ejecutarlas".

La educación en igualdad desde edades tempranas y la transformación social fuera de ideologías machistas son la clave para la erradicación de esta lacra.

"Estas medidas, aunque indispensables, no están cambiando de manera efectiva la sociedad ni su comportamiento hacia las mujeres. En el segundo trimestre del 2025, 127 chicos menores de edad han sido enjuiciados en el Estado español por agredir a sus parejas o exparejas, un 34% más que hace un año".

Además, en el comunicado también hacen referencia "a los últimos problemas ocurridos con los fallos de las pulseras de los maltratadores y sus víctimas, no recién ocurridos, recién comunicados al resto de la población. Cuando las ayudas fallan, fallan para todas esas mujeres que muertas de miedo en su día a día ya no tienen confianza en la justicia ni en los medios que utilizan para su protección".

"Los juicios se alargan en el tiempo, pueden pasar hasta años, en los que la víctima viendo con perspectiva temporal lo ocurrido, abandona y retira su denuncia o se niega a declarar".

A esta situación "le sumamos que a partir del 3 de octubre de 2025 los Juzgados de Violencia sobre la Mujer también están asumiendo los casos de violencia sexual. El Gobierno ha prometido un incremento de un 50% de plazas en esos juzgados, que los jueces dicen no estar viviéndolo como una realidad, avisan de las nefastas consecuencias que se van a derivar de la acumulación inasumible de demandas en estos juzgados".

Además, indican, "existen partidos como VOX que niegan la violencia machista y publican en sus 'falsos discursos' que la mayoría de estas denuncias son falsas. Hay que decir a la desinformación, que la información es gratuita y tan solo un 0,0082 % entre 2009 y 2024 se confirmaron así".

Desde el STE-Rioja (Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de La Rioja) y la Organización de Mujeres de la Confederación Intersindical "no olvidamos las diferentes casuísticas de violencia machista": -La Violencia Vicaria arrastra vidas de niñas y niños en medio de la ira y el odio, 65 víctimas eran el número contabilizado desde el 2013 hasta abril del 2025.

-Las mujeres con diversidad funcional son las que sufren mayor violencia machista en forma de violencia sexual en muchas ocasiones. Hay que hacer campañas de sensibilización y denuncia ante cualquier sospecha de violencia machista hacia estas mujeres vulnerables que mantienen el silencio ante su o sus agresores.

-Las mujeres migrantes y racializadas son otro foco de violencias machistas, la vulnerabilidad se agrava por su situación.

-Una violencia contra las mujeres y de la cual apenas tenemos datos y se silencia por la Justicia y Administraciones públicas, es la Violencia Institucional. De los casos denunciados en el 2024 (estudio del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer) el 52% de los casos se dieron en el ámbito judicial ,11% ámbito policial, 10% sistemas sanitarios y 8% servicios sociales. Las mujeres se sienten revictimizadas en muchos casos cuando por fin se atreven a acudir a los Juzgados y a Administraciones públicas.