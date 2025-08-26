Sumar lleva al Congreso de los Diputados la falta de cumplimiento de la Ley de Memoria en La Rioja

Archivo - La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez (1i), durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Plurinacional Sumar ha llegado al Congreso de los Diputados una batería de preguntas, destinadas al Gobierno de España, sobre el incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática en La Rioja.

Tal y como ha trasladado la diputada de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja, Henar Moreno, desde Sumar no entienden que en La Rioja haya una inscripción "glorificadora del franquismo" en la Concatedral Santa María La Redonda.

Tampoco que haya un barrio, y una línea de autobús, dedicada al General Yagüe, conocido como 'el carnicero de Badajoz' y que sorprende, sobre todo, ha dicho, a las personas de Extremadura que pasan por esta Comunidad Autónoma.

"Parece mentira", ha dicho la diputada de IU, "que se siga homenajeando en Logroño con el nombre de un barrio, pero también con el de un polideportivo y el de un centro de salud, al carnicero de Badajoz, a uno de los mayores asesinos del franquismo".

Moreno, en rueda de prensa, ha hablado de la falta de "cordura" y "equilibrio" del Gobierno riojano, que se negó a derogar la Ley de Memoria Histórica, como le pidió Vox, pero "la tiene en un cajón".

Como consecuencia, ha relatado, se dan circunstancias como las que han llevado a Sumar a presentar preguntas en el Congreso de los Diputados y, además, ha anunciado, también se tiene previsto preguntar por qué la Escuela de Diseño de La Rioja (ESDIR) no es lugar de memoria.

En La Redonda, ha dicho, Moreno, "han pretendido pasar página sencillamente colocando una placa diciendo que el informe del Consejo de Patrimonio decía que peligraba el monumento de la Redonda si se quitaba esa inscripción".

Pero, además de que a su juicio podría tomarse alguna medida que no estropease el edificio, la cuestión, ha destacado, es que este año la inscripción se ha limpiado "para que pudiera ser claramente observada".